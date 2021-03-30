【校長專欄】做人要講出做得到　林德育校長：請做個守信用的人

▲ 林校長指做人要講得出、做得到。

疫情期間，很多新常態的出現，在同一個校舍內，會有不同的上課模式，有些同學可回校實體上課；有些同學在家中透過網上上課；也有同學因家長未能照顧而回校透過網上上課。有一天，學校的電力系統出現故障，數據網絡未能運作，除了實體課堂可繼續進行外，無論是家中還是學校的網上課堂，皆需要暫停。

可是在學校進行網上課堂的同學如何安排呢？當天，本來已預備了早會內容在網上進行，見此情況，我就與六十多位同學在禮堂進行實體早會。當中的交流、分享、學生的投入，真是網上課堂未能比擬的。

講得出 做得到

在實體早會進行的過程中，有老師參與其中，看見有一位音樂老師，我就順口一提，請老師現場唱一首歌給同學們聽，我一提出，同學們當然即時拍手贊成。可能事出突然，老師婉拒了我們，但她留下一句，遲些一定會唱給大家聽。我自己在想，這只是一句禮貌婉拒的說話，但事情並不是這樣發展下去。

過了三天，在校園遇見老師，我順口問了一句，老師，你何時唱歌給我們聽呢？老師說，她已經完成錄音，也播放給她那班的同學聽了。此時，我心中暗暗感動，老師做了一個完美的示範，講得出，做得到。老師選唱了最近熱爆歌星姜濤的《蒙着嘴說愛你》這首歌的副歌，還為自己起了一個名為「找數女漢子」的稱號，老師真是一個找數女漢子，為講得出，做得到展現了完美的示範。

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信守承諾成為有信用的人

講得出，做得到，這是我們每個人需要學習，信守承諾，成為一個有信用的人。或者從另一個角度，我們有時也會訂立一些目標，面對這些目標，有沒有行動呢？老師有行動，為她所說的話承擔了責任。為了唱歌給同學聽，老師需要去選歌，需要練歌，也需要錄音，進行剪接，一連串的工作，皆需要時間和精力，為了完成她許下的承諾，老師願意付出。

當然因要做這件事，老師少了處理其他事情的時間，這是一種付出。老師為了信守承諾，她願意這樣付出，你呢？能否坐言起行呢？還是仍然原地踏步，只在空想呢？停止空想，立即行動，不只看見希望才行動，而是有行動，我們就會看見希望，學習老師講得出，做得到，過程中有很多困難，節制自己，想方法達到預期的目標。

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