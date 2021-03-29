63歲內地男謊稱母親未離世申請延期逗留　被判監12個月

▲ 63歲被告上周五(26日)在沙田裁判法院被判監禁12個月。（經濟日報資料圖片）

入境處表示，一名63歲男子早前以旅客身分抵港，期間以需要留港照顧母親為理由，向入境處申請延期逗留，惟及後發現其母早於被告申請延期前已經離世，涉作虛假申述，上周五(26日)在沙田裁判法院被判監禁12個月。

案情稱，63歲被告早前以旅客身分抵港，期間以需要留港照顧母親為理由，向入境處申請延期逗留，入境處處理有關申請時，發現被告母親早於被告申請延期前已經離世；調查期間，被告在警誡下承認為使其延期申請得以批准，在明知母親經已離世的情況下，仍向處方報稱需留港照顧母親。

被告因涉嫌在其申請延期逗留之原因，向入境處職員作出虛假申述而被落案起訴，被告上周五(26日)於沙田裁判法院承認控罪，被判監12個月。

處方發言人稱，根據現行法例，任何人士向入境處人員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。

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責任編輯：陳正怡