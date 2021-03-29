【疫苗接種】61歲男子急性心肌梗塞入院後死亡　3月16日曾接種科興疫苗

▲ 61歲男子急性心肌梗塞入院後死亡，3月16日接種科興疫苗（資料圖片）

本港再有人疑打疫苗後死亡，衞生署今日（29日）公布，一名長期吸煙的61歲男子，3月27日因胸痛及左肩痛到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，其後轉往深切治療部接受治療，期間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效後在昨日下午離世，初步死因為急性心肌梗塞。

根據資料，他曾於離世前十二日（即3月16日）在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。



衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

據了解，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會明午4時將開會事件。

本港至今累計13宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，其中11宗涉科興疫苗。

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記者：鄧凱文



