【抵港檢疫】港府4月下旬將安排指定航班接留英港人　留學生家長冀可縮短回港後檢疫時間

▲ 現時登機前21日內曾訪英國者不獲准來港。（經濟日報資料圖片）

現時登機前21日內曾訪英國者不獲准來港，惟考慮到英國確診數有跌及當地接種疫苗的進度，港府認為可取消登機限制。當局將與航空公司商討，4月下旬可以指定航班接載當地港人直接回港，抵港後亦需集中於指定酒店檢疫21天，包括需於第7、12及19天檢測待行，詳情即看：【下一頁】

女兒正在英國讀寄宿學校的施小姐說，當地於4月開學，一眾家長都因擔心子女在暑假期間不能回港而遲遲未訂機票，現時政府宣布「解禁」後，可安心讓女兒回英國繼續學業，認為政府如果更早落實有關措施會更好。施小姐又指出，英國接種疫苗計劃開展後，當地疫情漸放緩，期望港府可再縮短英國回港人士的隔離檢疫時間，不用隔離21天。

不過亦有家長表示，因應政策改變，要不停更改機票，又要考慮小朋友來去問題，形容是「冇得去又煩，有得去仲煩」，表示很大壓力，又說受疫情影響，就讀中學的兒子全年都沒有好好學習，擔心明年不知怎應考公開試，指「直情係浪費金錢。」

英識教育創辦人陳思銘形容家長就新政策的普遍反應正面，並想盡快得知更多相關資訊。他引述家長指，解禁是「是好的一步」,8至9成在聖誕節假期已回港的留學生，即使早前本港未放寬入境限制的情況下，仍然選擇回到英國上課，相信港府放寬限制後，會令學生更安心回當地上課，亦有助他們就暑假行程作出安排。

陳思銘又說，有滯留當地的家長向他表示，希望盡快回港，形容大家得知消息都很開心。

▲ 陳思銘形容家長就新政策的反應正面。（經濟日報資料圖片）

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記者： 黃悅晴