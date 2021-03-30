【學好中文】升小兒子睇Netflix卡通學英文嫌中文難　前有線主播劉紫鳳3招急救母語

▲ 前有線主播劉紫鳳被裁員後專心做全職媽媽，首要努力培養兒子對中文的興趣。

有線電視新聞部去年12月裁減40人，任職15年的資深主播劉紫鳳（Kenix）是其中之一。被迫離開直播室後，紫鳳不再留戀做主播，寧可做全職媽媽彌補與兒子的親子時光，她發現7歲兒子靖然的中文程度稍遜，加上升小程度較深，需多花心思使出3招，培養兒子對中文的興趣。

自去年初疫情爆發而來，全港學生展開上網課的新體驗，學生隔住個mon學習，難免影響吸收知識，對K3升小一的學生影響更大，既要適應新課程，又要面對全新的老師和同學。紫鳳的兒子靖然本學期升讀民生書院小學一年級，正式展開他的小學生涯。

▲ 靖然7歲生日，紫鳳感慨不捨得兒子長大。（劉紫鳳fb專頁圖片）

升讀民生書院小學樂於交朋友

紫鳳與丈夫、無綫新聞主播潘蔚林都擔心兒子性格慢熱，且K3時停課多時，升小後會有適應困難，結果9月開學返學校上堂，兒子的表現令爸媽好驚喜。

靖然竟然好快適應到，第一日就主動問隔離位同學，可否與他做朋友。雖然他識朋友的方式比較搞笑，問完對方的名字，就問喜歡甚麼顏色及卡通人物，好似去相睇，哈哈！

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老師用心教網課設問答遊戲

或許在家學習多時太沉悶，靖然一去到新學校就愛上返學，覺得學校好大好靚，又可與同學仔玩，老師有愛心及疼錫他們。可惜疫情反覆，學期初只上了一個多月的實體課，學生們又再次回歸網課的日子。

民生的老師教授網課絞盡腦汁，紫鳳讚揚老師已盡量令網課不沉悶及單向，例如設問答遊戲、播放很多有趣的教學影片；而體育課會讓學生做些簡單運動，「小朋友可以原地跑已經好開心」，但她無奈網課始終有局限。

有時見兒子上網課放小息時，會放大一兩個好朋友的視像畫面，看看對方正做甚麼，我就覺得有點可憐……

▲ 紫鳳現做全職媽媽，每天陪伴兒子學習。（受訪者提供相片）

做媽媽的，有時在旁見孩子上網課一頭霧水也大感無奈，「對著冷冰冰的電腦，就算老師很有趣，孩子也很難對著電腦近5小時保持專注力，大人都做不到。」

反思太側重培育英文水平

中文程度稍遜的靖然，上中文課最常感到一頭霧水，認為閱讀理解最難。紫鳳自成為全職媽媽後，才醒覺自己在教導孩子語文方面出問題，昔日她與丈夫皆自以為中文好，廣東話字正腔圓，相信兒子在耳濡目染下，會有一定的中文水平，故兩人一直只擔心兒子的英文不佳。

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對一張白紙的孩子來說，英文比中文易學，紫鳳只曾為兒子安排英文興趣班及Phonics，又讓兒子觀看Netflix的卡通片，自己再教他常見的英文字打好基礎。結果，兒子愛上英文不愛中文，紫鳳恍然大悟，原來中文都需要培養。

我培養到他對英文的興趣，現在我要為他追回中文程度，培養學中文的興趣。

▲ 紫鳳認為被裁員或許是一個轉換新角色的契機。（曾耀輝攝）

從中文繪本及漫畫入手

本身是中文書迷的紫鳳，熱愛中國文學，最愛金庸武俠小說；兒子受感染下都愛上閱讀，隨時隨地都翻開書本，但只限英文書。紫鳳希望有朝一日，能兩母子交流金庸武俠小說的閱讀心得。

紫鳳首先讓兒子從中文繪本及漫畫入手，陪伴閱讀；每晚睡前她又會講中文故事，「我明白興趣不能強迫，要慢慢建立，只要他願意多看中文書，中文自然會進步。」

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睇新聞學語文

作為主播爸媽，紫鳳和潘蔚林都不介意兒子適量看電視，認為電視都是學語文的途徑之一，尤其是Oral會話。紫鳳樂於陪兒子「睇新聞學語文」，例如兩人一起看美國總統拜登就職，兒子高呼︰「我知道甚麼叫election！」他解釋原來有一次看卡通片時有提及投票，令媽媽感到相當驚喜。

紫鳳笑言，兒子對前任總統特朗普特別印象深刻，因他認為特朗普如媽媽一樣，不能再做自己喜歡的工作。紫鳳強調，並非所有新聞都適合小朋友看，家長應篩選簡單的新聞，如交通意外等。

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嚴格糾正中文咬字

未知是否靖然多看新聞及受爸媽薰陶，他的中文咬字非常清楚，甚至比大人還要好，如「寒冷」、「恒生銀行」都讀得清晰，當爸媽聽到他有少少懶音，就會立即作出糾正。

不過有一個字我們刻意沒有糾正他，就是「仲係」，他由細到大都讀成「盡係」，我們覺得好得意，不捨得他長大，暫時由他保留一點「BB話」吧。

【劉紫鳳專訪﹒上集】

【主播爸媽】當全職媽媽陪愛兒跨越升小難關 被裁有線主播劉紫鳳︰總會有出路

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記者︰林綺玲

場地︰Donut Playhouse