李家超批有人抹黑懲教署　指監獄保安檢查制度是理所當然

▲ 保安局局長李家超。（資料圖片）

保安局局長李家超發表網誌，譴責近日有人抵毀懲教署，抹黑署方保安檢查制度，試圖干擾人員執行職務。

警方早前就民主派參與初選事件對47作出檢控，大部份人士目前仍在，未准保釋。李家超於文中稱，近期有為數不少囚犯，或疑犯因在反修示威期間涉違法，被扣押在懲教院所內。他稱，有關犯人的「同黨」近日刻意抹黑懲教署，包括如對可交入院所的物品、還押者收到的私人膳食，即「私飯」的監管，以及必須進行的保安搜查等措施作攻擊，形容報導失實，「詆毀懲教人員、抹黑懲教署的保安檢查制度，試圖製造壓力，干擾懲教人員執行職務」。

李家超指，不少犯人或被羈押人士都涉及暴力罪行，為防止有暴力傾向的人打鬥攪事，破壞保安和秩序，懲教人員必須嚴格按《監獄規則》行事。他強調，懲教署會竭力採取防範措施，堵截違禁品流入，所有寄入和寄出的信件，以至還押人士透過探訪者，帶給他們的書籍和其他物品等，都會經過嚴密保安檢查。

他強調，有關做法和世界各地監獄一致，是理所當然和必須的，「居心叵測的人對這些正常和必須的管理和檢查作出無理和惡意的攻擊，其心可誅」，形容懲教人員是專業、意志堅定的。

李家超指出，現時，在囚人士可經多個渠道作出申訴，包括向院所管方、到院所巡視的懲教署總部首長級人員，或懲教署投訴調查組作出投訴。投訴調查組會就每宗投訴作詳細調查，或按情況交由其他執法部門跟進。認為現有的各種投訴途徑及處理機制，對在囚人士的投訴權利有所保障，令投訴獲得公正處理。

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責任編輯：李淇