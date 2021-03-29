【疫苗接種】港府為旅遊業界提供2,000個接種中心短期職位　月薪最高達4萬元

▲ 社區疫苗接種中心將為旅遊業界提供約2,000個就業職位。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎令旅遊業受挫，從業員生計大受影響，港府再推出新措施支援旅遊業界，5月起為業界提供2,000個社區疫苗接種中心短期職位，為期5個月，負責24間中心的運作及行政支援，月薪1萬至4萬元，計劃預算開支為1.5億元。

計劃下，香港旅遊業議會、香港酒店業主聯會、香港酒店業協會等業內18個組織將成立一間行政支援公司負責招聘工作，預計共提供約1,400至2,000個就業機會。合資格申請者包括導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等，獲聘人士由5月1日正式工作，為期約5個月，月薪介乎1萬元至4萬元不等，視乎相關人士全職或兼職工作和擔任的職位而定。

公務員事務局局長聶德權今日（29日）與多個旅遊業界代表會面，並與業界就計劃達成共識。聶德權指，旅遊從業員面對裁員和就業不足的情況，嚴重影響生計，希望新安排能盡快幫助一些業內人士，以解燃眉之急。

他說，遊業從業員的工作多包括登記、講解、人流管理等，亦經常需要處理突發事件，這些經驗和技能與疫苗接種中心所需的管理及行政支援工作相近，預計他們只需接受短期培訓及熟習環境，便能投入接種中心的工作；而接種疫苗和醫療相關的工作，會繼續由專業醫護人士負責。

聶德權續言，由於社區疫苗接種中心將持續運作一段時間，由旅遊業界為接種中心提供行政支援將可令人手編配更加靈活，早前被調派到社區疫苗接種中心的公務員會調回原來的工作崗位，繼續為市民提供服務。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩