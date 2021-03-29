【港鐵車費】學者料明年經濟逐步復甦　明年大機會再加價

▲ 中大經濟學系副教授莊太量。（資料圖片）

港鐵今日（29日）宣布，根據可加可減票價調整機制，6月27日起減價1.7%，是機制自2007年引入以來首次減價，而原定今年追加的1.58%增幅，會順延至明年處理。有學者指出，隨著全球經濟逐漸恢復，通脹和工資水平會再次回升，相信港鐵明年很大機會加價，認為將來檢討可加可減機制時，可考慮掛鈎市民購買力的數據，包括工資中位數加幅、失業率等，更能對應市民負擔能力。

中大經濟學系副教授莊太量指出，去年爆發新冠肺炎疫情令全球經濟大規模下滑，出現通縮同時交通業工資亦下降，導致港鐵首次需按機制減價，相信對市民來說是一則好消息，惟認為未來很難再次出現減價。

他解釋，可加可減方程式主要涉及3項數據，其中2項「綜合消費物價指數」和「運輸業名義工資指數」是互相牽連，通常不會出現負數；另一項生產力因素則甚少變動，「正常會有通脹，所以多年都係加價」。

莊太量坦言，乘搭港鐵大多是低下階層市民，認為機制與他們收入水平掛勾會更好，又指將來檢討機制時可考慮加入與市民購買力相關的數據，例如工資中位數加幅、失業率等，依據經濟和市民的負擔能力去調節票價。

香港運輸研究學會資深會員熊永達則相信，可加可減機制難以作出大改動，但仍可加入反映市民可承擔能力的數據，又指無論怎樣調整，都難以幫助貧困人士，政府亦為他們提供交通補貼更為有用。

他又相信，港鐵在巴士宣布加價後減價，市民會感覺「巴士貴過港鐵，變相多乘搭港鐵」，擔心近年錄得虧損的巴士前景更不樂觀，有可能要裁減部分蝕錢路線，對社會交通選擇更少，怨氣更大。

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記者：陳子謙