  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 20:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵車費】學者料明年經濟逐步復甦　明年大機會再加價

社會 20:01 2021/03/29

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中大經濟學系副教授莊太量。（資料圖片）

港鐵今日（29日）宣布，根據可加可減票價調整機制，6月27日起減價1.7%，是機制自2007年引入以來首次減價，而原定今年追加的1.58%增幅，會順延至明年處理。有學者指出，隨著全球經濟逐漸恢復，通脹和工資水平會再次回升，相信港鐵明年很大機會加價，認為將來檢討可加可減機制時，可考慮掛鈎市民購買力的數據，包括工資中位數加幅、失業率等，更能對應市民負擔能力。

中大經濟學系副教授莊太量指出，去年爆發新冠肺炎疫情令全球經濟大規模下滑，出現通縮同時交通業工資亦下降，導致港鐵首次需按機制減價，相信對市民來說是一則好消息，惟認為未來很難再次出現減價。

他解釋，可加可減方程式主要涉及3項數據，其中2項「綜合消費物價指數」和「運輸業名義工資指數」是互相牽連，通常不會出現負數；另一項生產力因素則甚少變動，「正常會有通脹，所以多年都係加價」。

莊太量坦言，乘搭港鐵大多是低下階層市民，認為機制與他們收入水平掛勾會更好，又指將來檢討機制時可考慮加入與市民購買力相關的數據，例如工資中位數加幅、失業率等，依據經濟和市民的負擔能力去調節票價。

香港運輸研究學會資深會員熊永達則相信，可加可減機制難以作出大改動，但仍可加入反映市民可承擔能力的數據，又指無論怎樣調整，都難以幫助貧困人士，政府亦為他們提供交通補貼更為有用。

他又相信，港鐵在巴士宣布加價後減價，市民會感覺「巴士貴過港鐵，變相多乘搭港鐵」，擔心近年錄得虧損的巴士前景更不樂觀，有可能要裁減部分蝕錢路線，對社會交通選擇更少，怨氣更大。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

記者：陳子謙

相關文章

【新車費】港鐵車費八折優惠月底結束　4月起縮水改95折即車費支出再增加
今日 17:19
【新車費】港鐵車費八折優惠月底結束　4月起縮水改95折即車費支出再增加
【破天荒減價】港鐵按可加可減機制需減車費1.7％　新車費表6月27日生效
今日 16:30
【破天荒減價】港鐵按可加可減機制需減車費1.7％　新車費表6月27日生效
港鐵 交通 補貼 巴士 通脹 通縮 綜合消費物價指數 失業率 失業 疫情

最高瀏覽

【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
16:24 2021/03/28
【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
21:58 2021/03/28
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線