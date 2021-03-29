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【復課安排】教育局維持教職員定期檢測換全校復課選項　完成接種兩劑疫苗14天後免檢測

社會 20:49 2021/03/29

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教育局日前宣布所有學校於復活節假後可按校本需要安排更多學生回校。(資料圖片)

教育局日前宣布所有幼稚園及中小學、特殊學校等，於復活節假後可按校本需要安排更多學生回校，惟須以不多於全校人數三分二，上課時間仍以半天為限。教育局今日向學校發信交代細節安排，教職員定期完成接種兩劑疫苗的14天後，可獲豁免進行定期病毒檢測；局方又強烈呼籲教職員及學生，在復活節假期期間盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳。

教育局指，根據現行的安排，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂，有關計劃將繼續進行。隨着政府陸續把完成接種疫苗納入各項防疫抗疫政策當中，若參與恢復面授課堂的額外選擇的學校，有個別教職員已完成2劑疫苗接種14天後，該職員可獲豁免進行上述定期病毒檢測。

此外，局方強烈呼籲教職員及學生，在復活節假期期間，應盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳，亦應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：蘇文軒

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