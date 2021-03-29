【復課安排】教育局維持教職員定期檢測換全校復課選項 完成接種兩劑疫苗14天後免檢測
社會 20:49 2021/03/29
教育局日前宣布所有幼稚園及中小學、特殊學校等，於復活節假後可按校本需要安排更多學生回校，惟須以不多於全校人數三分二，上課時間仍以半天為限。教育局今日向學校發信交代細節安排，教職員定期完成接種兩劑疫苗的14天後，可獲豁免進行定期病毒檢測；局方又強烈呼籲教職員及學生，在復活節假期期間盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳。
教育局指，根據現行的安排，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂，有關計劃將繼續進行。隨着政府陸續把完成接種疫苗納入各項防疫抗疫政策當中，若參與恢復面授課堂的額外選擇的學校，有個別教職員已完成2劑疫苗接種14天後，該職員可獲豁免進行上述定期病毒檢測。
此外，局方強烈呼籲教職員及學生，在復活節假期期間，應盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳，亦應避免所有非必要的外遊計劃。
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責任編輯：蘇文軒