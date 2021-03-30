【消委會專訪】網購貨不對辦主席林定國也曾「中伏」　愛旅遊疫下「隨波逐流」訪流水響

▲ 林定國上任消委會主席兩年，形容工作多姿多彩，最能接近社會群眾。

網購盛行，消委會去年收到逾1.3萬宗相關投訴，消委會主席林定國坦言自己也曾網購「中伏」，與太太花逾3,000元網購傢俱後發現貨不對辦，與賣家斡旋逾1小時始解決問題。

林定國接受TOPick專訪時形容，消委會主席這個崗位工作「貼地」、多姿多彩，笑言卸下資深大律師專業身份，自己亦是一個隨波逐流的港人，疫下會到流水響郊遊、與朋友到處覓食等，他亦愛旅遊時反思人生，形容南極企鵝跟港人生活很相似。



林定國是香港資深大律師，曾出任香港大律師公會主席及高院暫委法官，亦擔任過多項公職，包括行政上訴委員會副主席、稅務上訴委員會委員、人事登記審裁處審裁員、暴力及執法傷亡賠償委員會委員等，2019年上任消委會主席，迄今約2年。

「午餐肉貴了」 消委崗位最貼地

他形容，每一個崗位均具挑戰性，而消委會主席一職則是最貼地，亦最能接近社會群眾，工作多姿多彩，

例如講講超市午餐肉貴了，大律師公會及暫委法官的工作都不會說這個話題。

林定國表示，維護消費者的權益上，不論增加或修改，都離不開法律基礎保障或框架，故其法律背景對消委會工作有作用，

如何去提供一個實在有效的保障，我覺得（法律知識）緊要及有幫助，可將不同提議用法律條文或方式去體現出來，來保護消費者。

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不過，他坦言自己也曾在網購時中伏，那次與太太在網上睇中了一張款式設計特別的小型茶几餐桌，花3,000多元選購，結果貨不對辦，實物與描述有明顯出入，太太隨即向傢俱店表達不滿及了解情況，對方否認有問題，雙方在電話裏斡旋逾1小時，最終達成共識，對方減價解決事件。

他又指太太亦曾網購一些價錢並非高昂的運動服，但收貨時卻發現碼數跟下單時所選的「九唔搭八」，結果未能穿上。

停一停諗一諗 衡量可承擔風險

林定國稱網購方便度高，可讓大家足不出戶都可以購買心頭好，但中伏後也更小心，事前除了解購買條款、貨品價錢、付款方式、退貨安排等外，亦要衡量清楚自己可承擔的風險，

你買一樣東西無非想開心，不論是否能成功追討，已花上了不少精神及時間處理，這也算是一個損失或壓力。

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鎂光燈下的林定國予人專業、高效率形象，他笑言自己也是個隨波逐流的香港人，生活要求跟一般港人相若。提及疫情下港人愛郊遊，他都會去郊外走走，

例如遊覽早前很熱門的流水響、到紫羅蘭山觀賞吊鐘花等；在報紙見到有新餐廳推介時會約朋友嘗嘗。

他指自己好「為食」（饞嘴），不介意嘗味不同菜餚，再了解烹調者的背景、文化及特色，認為飲食是跟朋友相聚的好方式，

飲食是好直接、實際的享受，吃到好東西都會感覺開心。

隨波逐流愛旅遊 「企鵝如港人」

港人愛旅遊，林定國也一樣，更連新畿內亞、馬達加斯加及西非都遊覽過，但對南極的大自然景象念念不忘，

例如數以萬計的企鵝會在你眼前走過，見到企鵝仔搬石頭築巢求偶，感覺像港人常說的要儲錢買樓才有對象；一堆企鵝仔在山上排隊下海覓食，就好像港人每日在車站月台排隊上地鐵般。

他透露，原計劃今年初重遊舊地，遺憾因疫情未能如期出發，期望疫後再有機會成行；因他認為在香港難以放下工作事宜，旅行正是提供休息的機會，擴闊心胸及視野，

覺得自己幾渺小，看到世界的多元化，個人對好多事情更包容、謙卑。

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記者：陳曉瑩