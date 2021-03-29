【新冠肺炎】6月底前屆滿的外傭合約可延長最多三個月　延後返回原居地措施延長

▲ 【新冠肺炎】6月底前屆滿的外傭合約可延長最多三個月，外傭可申請延後返回原居地至合約完結（資料圖片）

新冠疫情持續，港府今（29日）宣布延長早前實施有關外傭現行合約的有效期限，及延後返回原居地的措施。

勞工處表示，原則上同意在今年6月30日或之前屆滿的外傭合約，延長最多3個月，但再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮，因認為僱主有責任預先作好準備，安排其新聘請的外傭於3個月的延長期內來港及／或安排與其現任外傭續約。

此外，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。

政府又指會進一步延長於去年12月30日公布的相關彈性安排。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，他／她可在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。

早前已在政府於去年3月21日、6月30日、9月30日及12月30日宣布的彈性安排下獲准再度延長逗留期限的外傭，如他／她希望再次延後返回原居地，仍可向入境處申請再度延長在香港的逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。

政府提醒僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。

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記者：鄧凱文