【疫苗接種】本港逾45萬人已接種首劑疫苗　49歲男昨打科興後暈眩送院但未經診療自行離開

▲ 本港逾45萬人已接種首劑疫苗，49歲男昨打針後暈眩送院但未經診療自行離開（資料圖片）

自2月26日起，本港新冠疫苗接種計劃至今（29日）已展開32日，今約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，約有6,000名市民接種第二劑科興疫苗；累計約450,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約299,200名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗，及約24,600名市民已接種第二劑科興疫苗。

前日（26日）有一宗送院個案，該名人士未經診療自行離開醫院，其為49歲男子，他在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，他於下午6時40分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

此外，今日8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；及約3,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

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記者：鄧凱文