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【疫苗接種】62歲男打次劑科興後疑中風　現情況嚴重當局至今未有主動公布

社會 22:51 2021/03/29

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62歲男打次劑科興後疑中風，現情況嚴重當局至今未有主動公布。（資料圖片）

本港上周五（26日）起開打第二劑國產科興疫苗，翌日便疑出現嚴重事故，消息指一名年約62歲男子早上接種第2針科興疫苗後，中午疑中風送院，至今仍於沙田威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。

當局至今並無主動公布事件，衞生署回覆TOPick查詢指，檢視紀錄顯示有一宗類似個案，昨日（27日）接獲醫管局呈報，一名62歲男子曾接種新冠疫苗後出現異常事件，送往沙田威爾斯親王醫院治理後發現懷疑中風的個案。就醫管局呈報個案，署方指會進行調查及評估，並會把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

醫管局回覆TOPick查詢僅指，所查詢的病人現時於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重，但並無交代患者更多資料。

此外，前日（26日）亦有一宗打疫苗後即場送院個案，該名人士未經診療自行離開醫院，其為49歲男子，他在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，他於下午6時40分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

自2月26日起，本港新冠疫苗接種計劃至今（29日）已展開32日，今約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，約有6,000名市民接種第二劑科興疫苗；累計約450,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約299,200名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗，及約24,600名市民已接種第二劑科興疫苗。

而今日8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；及約3,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒便秘情況：

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記者：鄧凱文

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