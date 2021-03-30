【消委會專訪】律師夫婦結婚27載　林定國分享夫妻愛情保鮮秘訣

▲ 林定國（右）與妻子（左）結婚27年，一直恩愛非常，更不時周遊列國。（受訪者提供）

消委會主席林定國與妻子袁淑明是為人熟悉的「律師界夫婦」，大學時期擦出愛火，結婚至今已逾四分一世紀，二人相處從生活小細節讓愛情保鮮，維持甜蜜關係。身為愛妻號的他接受TOPick專訪時亦分享秘訣，就是雙方都不會將律師身份帶回家，日常關心及尊重對方尤為重要，彼此要多溝通。

多做事少說話 老婆永遠是對的

林定國跟袁淑明在香港大學修讀法律學位時邂逅，繼而相識、拍拖，至1994年拉埋天窗，迄今結婚27載，恩愛如昔。他提及愛妻時都會笑逐顏開，二人相處更是收放自如。

林定國表示，二人日常不會將律師身份帶回家，謹記對方是老公及老婆，

他或她不是你的「對家」，屋企不是法庭。

他形容，跟太太相處要「多做事，少說話」、「老婆永遠是對的」，笑言

掌握這幾個原則，可降低風險，安全系數會高些，這些是經驗之談，給所有男士的忠告。

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林定國認真說，夫妻相處是雙向，首要是尊重對方，大家有不同興趣，要給予空間對方追求覺得有滿足感的事情，另一方面要表達對對方關心及好奇，有誠意去培養默契，例如閒時可簡單問候或「send sticker（傳送動態貼圖）」，

兩個人要溝通，但不是用律師方式去談。

愛妻秘訣 日常生活令對方開心

他續言，自己雖為消委會主席，但私下並不算是精明消費者，而太太則是一個細心、謹慎、敏感度較高的人，相對會精打細算，

我自己怕煩，日常生活的細節都愛交由太太打理。

林定國透露愛妻秘訣，送禮予太太或表達心意不用挑日子，更重要的是日常生活每日令對方開心及受尊重。

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林定國在專訪中透露，自己也曾網購「中伏」 ，買傢俬卻貨不對辦；個人最愛旅遊，疫情下「隨波逐流」到訪流水響，詳情即看：【下一頁】

林定國提及，上任首要處理美容健身業冷靜期，盼盡快立法，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩