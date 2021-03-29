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25歲男子分飾兩角誘14歲少年拍裸照手淫　警方檢逾300件兒童色情照片短片

社會 22:41 2021/03/29

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美褀(左三)。

警方今日(29日)於牛池灣拘捕一名25歲男子，被捕男子涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為。

案情指，一名14歲男童於去年12月中在網上認識一名男子，對方訛稱可介紹女網友予男童， 並1人分飾兩個角色，誘使男童墮下裸聊陷阱，指使男童拍下裸照訛稱交與女網友。男子其後相約男童見面，並以裸照脅迫男童就範。至今年2月21日，男子將男童帶往牛池灣一個公屋單位內進行侵犯，於單位內指使男童脫光衣服並替其手淫， 男童在受驚不知所措下就範，之後自行離開。男童事後與家人商量，決定於前日(27日)報警求助，案件交沙田警區刑事調查隊第5隊跟進。

警方經過深入調查及翻看大量閉路電視後，今日(29日)於牛池灣拘捕一名25歲鄺姓男子，涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為。警方於單位內檢獲2部手提電話、電腦及其他證物，調查期間於手提電話內發現超過100張兒童色情照片及逾200段短片。警方相信照片除受害人外，部分屬網上下載。

沙田警區刑事調查隊第5隊主管督察鍾美褀指，呼籲市民於網上交友要提防，因騙徒可分析多個角色，並提醒家長要多加關心留意子女，以免被騙徒有機可乘。

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記者：黃傑偉

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