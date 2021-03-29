25歲男子分飾兩角誘14歲少年拍裸照手淫　警方檢逾300件兒童色情照片短片

▲ 沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美褀(左三)。

警方今日(29日)於牛池灣拘捕一名25歲男子，被捕男子涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為。

案情指，一名14歲男童於去年12月中在網上認識一名男子，對方訛稱可介紹女網友予男童， 並1人分飾兩個角色，誘使男童墮下裸聊陷阱，指使男童拍下裸照訛稱交與女網友。男子其後相約男童見面，並以裸照脅迫男童就範。至今年2月21日，男子將男童帶往牛池灣一個公屋單位內進行侵犯，於單位內指使男童脫光衣服並替其手淫， 男童在受驚不知所措下就範，之後自行離開。男童事後與家人商量，決定於前日(27日)報警求助，案件交沙田警區刑事調查隊第5隊跟進。

警方經過深入調查及翻看大量閉路電視後，今日(29日)於牛池灣拘捕一名25歲鄺姓男子，涉嫌向16歲以下兒童作出猥褻行為。警方於單位內檢獲2部手提電話、電腦及其他證物，調查期間於手提電話內發現超過100張兒童色情照片及逾200段短片。警方相信照片除受害人外，部分屬網上下載。

沙田警區刑事調查隊第5隊主管督察鍾美褀指，呼籲市民於網上交友要提防，因騙徒可分析多個角色，並提醒家長要多加關心留意子女，以免被騙徒有機可乘。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉