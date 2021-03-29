【強制檢測】上環27幢大廈污水檢測陽性　大埔2幼稚園爆上呼吸道感染同須強制檢測

▲ 浸大3幢大樓被納入強制檢測公告。(資料圖片)

本港今日（29日）新增8宗新冠肺炎確診個案，7宗為輸入個案，1宗本地源頭不明個案，涉及一名浸大男學生。政府晚上就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處32個指明地方的人士接受病毒檢測。



現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。今日有27個符合上述準則的指明地方將被納入強制檢測公告。由於有確診個案曾到訪香港浸會大學3幢大樓，因此該3幢大樓亦被納入強制檢測公告。另外，由於大埔寶湖道3號寶湖花園地下106號鋪基督教宣道會寶湖幼兒學校和安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該2間學校亦被納入強制檢測公告。

2021年3月29日納入強制檢測公告的大廈名單

A. 污水樣本檢測呈陽性的大廈 香港上環居賢坊3號翠麗軒

香港上環儒林臺1號

香港上環儒林臺2號

香港上環儒林臺3號

香港上環儒林臺5號儒林閣

香港上環太平山街2-4號太昌樓

香港上環太平山街5-5A號

香港上環太平山街6號寶雲樓

香港上環太平山街7號

香港上環太平山街8,8A及10號

香港上環太平山街12號

香港上環太平山街14號太安樓

香港上環太平山街16-16A號

香港上環太平山街 18-18B 號太寧樓

香港上環太平山街 20-20A 號太裕樓

香港上環太平山街22, 22A, 24及24A號太平樓

香港上環太平山街26-30號太康樓

香港上環太平山街32及34號/差館上街15號太山樓

香港上環太平山街38號順景雅庭

香港上環磅巷4號

香港上環磅巷6號及太平山街9號明發樓

香港上環荷李活道192-192A號

香港上環荷李活道 194-196號

香港上環差館上街3號

香港上環差館上街5號

香港上環差館上街7-9號

香港上環差館上街11號

B. 其他 香港九龍九龍塘窩打老道224號香港浸會大學善衡校園呂明才中心

香港九龍九龍塘禧福道5號香港浸會大學浸會大學道校園傳理視藝大樓

香港九龍九龍塘浸會大學道15號香港浸會大學浸會大學道校園教學及行政大樓

香港新界大埔寶湖道3號寶湖花園地下 106 號舖基督教宣道會寶湖幼兒學校

香港新界大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

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責任編輯：蘇文軒