【林鍾一戰】林作貼半裸照展示操練進度　自信示威：練到鋼條都出晒嚟

▲ 林作每日貼半裸照更新操肌進度，被誤認為減肥前的吳業坤。

林作為了在9月中迎戰鍾培生的「林鍾一戰」加緊操練，並每日貼出一張半裸照，讓大家見證他的肌肉增長，展示操練成果，不過暫時如果只憑照片判斷，未能顯著見到林作有很大的訓練成果。

不過昨日（3月29日）在網上討論區卻流傳一張「林作」操肌前後對比圖，相中人與林作有幾分相似，讓網民誤以為林作功操練成鋼條身型，不過後來卻發現相中主角其實是歌手吳業坤！原來是林作與吳業坤「撞樣」，令人誤會了。

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▲ 林作每日都會在網上更新他的半裸照。（Facebook圖片）

林作轉貼肌肉照

「林鍾一戰」訂於今年9月18日舉行，林作與鍾培生已經各自開始了他們的操練。從未參加過任何拳賽的林作於本月初開始操練的同時，貼出他的半裸照片，並表示將會每天上載一張半裸照，讓大家見證其肌肉的增長和變化。

昨日，林作在個人社交平台轉貼一張網上圖片，是一名戴眼鏡男子的操肌前後照片，成果圖擁有結實手臂、紋理分明的腹肌，Fit到漏！貼圖的網民寫道：「林作而家keep到好fit，鍾生大鑊了。」林作則留言指：「其實係我黎（嚟）」。

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▲ 圖左的坤哥確實與林作有幾分相似。（Facebook圖片）

坤哥被當林作

不過其實林作轉貼的該張操肌對比圖，是出自歌手吳業坤（坤哥）。

該張圖片是坤哥於兩年前為了演唱會落力操練的成果，左邊的「操練前」攝於2017年2月，而右邊的成果圖則攝於2019年的4月，當時坤哥謂：「講左三年想送六舊腹肌比自己做生日禮物，一個人唔可能做哂所有野，但只要你唔放棄同堅持，身邊既人都唔會放棄你。多謝你地既堅持同支持，我要好好地休息一天了。」

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吳業坤開腔回應

圖片之所以再度流傳，因為昨日吳業坤轉貼當年照片，並希望在今年生日之前，能夠操回之前的鋼條身型。

坤哥的帖文下有不少網民留言，指坤哥操肌前的照片與現時的林作非常相似，由於認同此說法的網民太多，吳業坤忍不住現身回應：「本來呢個係勵志post，你地（哋）唔好騎劫我。」

▲ 林作最新的一張練拳照片。（Facebook圖片）

林作邀坤哥合作

而林作轉貼完坤哥的照片騙網民說是自己後，亦有截圖解畫，看到大家的留言他更笑謂：「坤哥表示黯然。」

隨後他又貼出當日的操練圖，瘦削的林作舉起雙臂，手臂開始有一點點的操練成果，他寫道：「練到鋼條都出晒黎（嚟），香港人果然係要日日晒命你先知我係威水。I love it #Day22」

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於凌晨時份林作再度發文，打算與坤哥「合作」：「練拳練到9月，到時操得好，親自上陣。搞唔掂，搵坤哥頂，分幾皮俾佢。贏咗，話係林作打贏。輸，叫坤哥認其實係佢。」

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