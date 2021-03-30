【東張女神】高齡毛孩口腔長腫瘤斷食做手術　李旻芳為愛犬打氣：公公加油

▲ 李旻芳和黃耀英的愛犬「公公」因口腔長腫瘤而需要做手術，令二人十分擔心。

TVB節目《東張西望》主持李旻芳和黃耀英同為愛犬之人，其中一隻金毛尋回犬「婆婆」於上月離世，而另一隻金毛尋回犬「公公」則需要動手術，令李旻芳和黃耀英都很擔憂。

年紀老邁的「公公」昨天（29日）起需要斷食，為今天進行的手術作準備。

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▲ （取自IG）

李旻芳昨日於社交平台寫道：

#金毛公公婆婆日記 DAY110

自從婆婆離開後，公公胃口都麻麻，要經常氹先肯食嘢，有時仲要逐粒狗糧用手餵。

上星期睇獸醫話佢有爛牙，以為處理好，點知依幾日發現公公口腔內生了一大舊腫瘤😔😔😔😔😔😔😔

今晚開始絕食，明天進行手術。

公公年紀咁大，要做手術真係好擔心🥺

#公公加油

寵物和人一樣，如要入院做手術前大約8至10小時都不能進食，相信李旻芳愛犬也因此在手術前一天絕食（或斷食），方能入寵物醫院動手術。

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李旻芳向來視愛犬為家人，她於2019年與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有在其人生大日子中缺席。

視愛犬為家人

李旻芳曾表示會為了兩隻愛犬，與丈夫黃耀英決定延後生育及旅行大計，一起陪伴愛犬終老。

▲ （取自IG）

上月，15歲的金毛尋回犬「婆婆」離世，「公公」難捨面對相伴多年的親人離開，連日來都不太開心。同為15歲的「公公」最近發現口腔長腫瘤並需要絕食做手術，令李旻芳和黃耀英都十分擔心。

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