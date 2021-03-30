【海洋公園櫻花】賞櫻最後召集　海洋公園粉紅櫻花滿開【內附多圖】

▲ 在海洋公園的海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶，都會見到櫻花的花姿。

3月底、4月初已處於仲春，今年因為疫情關係，未能外遊，留港抗疫，最好不過的節目當然是郊遊賞花。早前TOPick已介紹過鴨脷洲海旁的八重櫻、深井清快塘及屯門楊小坑的紫藤花、沙田及荔枝角的宮粉羊蹄甲，還帶大家看過部分香港花展的園圃，今次，拍友報訊，海洋公園的櫻花現正滿開，一片粉紅白嫩，花開滿枝，映襯着海洋公園的特色吊車，別有一番風味云云。

▲ 海洋公園內廣州櫻花姿（Vanessa拍攝及授權刊登）

原來，在海濱樂園廣場、海洋列車站附近一帶，都會見到櫻花的花姿。據悉，海洋公園內的纜車旁邊，所種植的是廣州櫻，賞花已屆最後召集階段！由於櫻花植於在公園內，故賞花必須購買入場門票，需網上預約日期。

▲ 海洋公園內廣州櫻花姿（Vanessa拍攝及授權刊登）

廣州櫻是中國培育的雲南櫻的一個品種，是適應廣州氣候的櫻花品種，在廣州地區栽植的效果良好。與鐘花櫻桃相似，廣州櫻花萼成鍾狀，2至3朵花集生成一個花序。不過，廣州櫻花開粉紅色，花朵大，而花瓣開展，近乎在一個平面上。

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根據長春社的資料顯示，櫻花是薔薇科，櫻屬植物，大多長於溫帶地區。在日本，野生櫻花約有10種，但在多年的配種繁殖下，變種、栽培種和雜交種等有超過600種。日本的櫻花屬溫帶分布，在香港這亞熱帶地區並不適應。過去在香港試種過不少櫻花，比較成功的一種櫻花是鐘花櫻桃，在香港多處不同地方亦成功種植。

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事實上，中國種植櫻桃已有長達2,000年的歷史，而主要是種植來作食用或觀賞。雖然在華南地區亦有櫻屬植物的分布，如香港較常種植的鐘花櫻桃。不過，近年，廣東省亦開始發展櫻花經濟，並種植不少適合亞熱帶氣候的櫻花，如廣州櫻。

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編輯：葉翠華