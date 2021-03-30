【選舉制度】譚耀宗：立法會議席40、30、20比例分配　區議員不再納入選委會

▲ 人大常委今（30日）表決通過審議《基本法》附件一及附件二修訂草案。（資料圖片）

全國人大常委今（30日）以167票，全票通過審議《基本法》附件一及附件二修訂草案。人大常委譚耀宗在表決後表示，立法會是香港政治架構的重要環節，這次方案中40、30、20的比例，不但能確保愛國愛港者進入立法會，更重要的是，可令今後立法會發揮真正角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督，並且共同堅守一國兩制原則，維護中央權威和《基本法》的規定。

他指出，有關修訂訂明，區議員將不再納入行政長官選舉委員會，可以令讓區議會「去政治化」，不會成為反中亂港分子癱瘓政府，破壞一國兩制的平台。譚耀宗透露，今次修訂在選舉委員會中有兩處變化，一是增加了愛國愛港團體、政協委員的名額，以及全國性組織代表的參與，讓更多的愛國愛港人士能參與到選委會中；二是恢復功能團體以團體票為主來選出代表，體現《基本法》的均衡參與原則，令選委會覆蓋面更廣。

譚耀宗稱，在修訂期間，中央派人到港聽取各界意見，掌握各界看法，形容修訂有堅實民意基礎，進一步落實「愛國者治港」的理念，有力阻止亂港分子利用選舉，進入選舉委員會和立法會的企圖，可「真正選出真誠擁護一國兩制，有能力服務社會、服務市民、而不是搞破壞的人。」。

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責任編輯：尹櫻霖