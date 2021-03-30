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【旅遊氣泡】政府正與新加坡商討重啟旅遊氣泡　林鄭月娥：香港不會主動要求注射疫苗為必要條件

社會 10:31 2021/03/30

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行政長官林鄭月娥今日行會前見記者。（湯炳強攝）

香港與新加坡原定去年11月建立的「航空旅遊氣泡」，但因本港爆發第四波新冠肺炎疫情被迫暫緩。行政長官林鄭月娥今日（30日）行會前見記者時表示，本港去年10月至11月已與新加坡的旅遊氣泡，但因為當時本港出現第四波疫情，因此需要延遲推行，不過由於近日本港的確診數字已下降至一個低水平，當局正重新開始討論與新加坡的旅遊氣泡。

她又指，至於注射疫苗是否外遊的必要條件則仍需要討論，如對方沒有提出，香港亦不會主動要求，又表示自己一直有呼籲市民接種疫苗，以保障自己、家人以及社會等。

商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表示，當疫苗接種在全球開始普及時，很多地方會以有關方式作為重開旅遊的基礎，亦相信每個地方政府和衞生當局會有一套認可標準，會尊重對方，其後與其他地方商討，會了解對方會否將疫苗接種，作為氣泡起步的先決條件。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩
 

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