【選舉制度】中方權威專家：不得對資格審查委員會決定提上訴

▲ 全國人大常委今（30日）全票通過審議《基本法》附件一及附件二修訂草案。（資料圖片）

人大常委會今（30日）全票通過審議《基本法》附件一及附件二修訂草案。建制組織、由中方權威專家組成的「香港邁向明天」關注組，推出《權威專家答疑 完善選舉制度20問》小冊子，內容提及，新組成的資格審查委員會的制度設計，是對原資格審查制度的優化和完善，對於資格審查委員會根據國安委作出的決定，不得提起訴訟，以符合港區國安法的有關規定。

小冊子指，特區現行選舉法例規定，由選舉主任一人負責審查候選人資格，新制度設計，能回應香港社會關於選舉主任的層級太低，不足以承擔資格審查任務的要求；另外，資格審查主體會由選舉主任提升到資格審查委員會，並引入國安委就參選人不符合「擁護」和「效忠」要求，提出審查意見書制度，強調有利從更高層確保資格審查結果的權威性、公平性及公正性。

小冊子提及，根據港區國安法規定，國安委作出的決定不受司法覆核，香港國安委就候選人不符合「擁護」、「效忠」法定要求和條件者，向資格審查委員會發出審查意見書，所以資格審查委員會會根據意見書作出的候選人資格決定，不能提出訴訟，是理所當然。

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責任編輯：尹櫻霖