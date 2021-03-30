【想你張國榮】哥哥紀念音樂會4月1日舉行　捐款全數贈惜食堂幫香港人

「健康·旦」獲得張國榮的前經理人陳淑芬，以及唐唐（唐鶴德）的應允，將於4月1日晚上7時30分播放《想你 張國榮》音樂會。由趙增熹先生任音樂總監，演出歌手包括：許冠傑、張智霖、莫文蔚、李克勤，以及無伴奏人聲樂團（A Cappella）Metro Vocal Group。

同時，香港浸會大學音樂系成員亦會在香港浸會大學協理副校長（跨學科研究）、孔憲紹博士音樂教授、音樂系系主任及浸大交響樂團總監潘明倫教授的帶領下參與演出。

【想你張國榮】哥哥忌辰音樂會李克勤唱《為你鍾情》 歌神許冠傑任壓軸嘉賓

▲ 鄭丹瑞訪問惜食堂高級經理周頌文先生。

惜食堂助有需要人士

是次網上音樂會於YouTube Superchat所得的「課金」，將不扣除開支全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。

惜食堂高級經理周頌文先生指，惜食堂一直致力與飲食界合作，回收可以食用的剩食，透過其食安、物流團隊，將剩食送到中央工場，再分發到惜食堂三個中央廚房烹調成營養飯盒，最後送到全港十八區，約200個合作機構。

▲ 惜食堂每日製作超過12,000個飯盒及食物包幫助有需要人士。

每日製作飯盒及食物包

惜食堂現時每日製作超過12000個飯盒及食物包，周頌文表示，疫情前75%以上的受惠人士為長者，但疫情出現後，多了一群需要援助的基層家庭，甚或因疫情導致突然失業的人士，如從事飲食或航空業的人士。

可幸惜食堂在各大機構的支持下，推行「自在食」速凍餐自助提取機服務，讓有需要人士自行到不同地點的提取機取餐。申請程序可於網上辦理，取餐過程無需與其他人接觸，免卻需要援助人士之心理負擔。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

助失業人士過難關

惜食堂每日的運作需要200至250位義工協助，疫情期間考慮到有一群突然失業的人士，於是招募他們做短期兼職，在廚房擔任簡單的前線工作，讓這批人士可得到薪水之餘，亦可得到食物援助，幫助他們渡過突如其來的難關。

除於直播期間經YouTube Superchat捐款外，善長亦可支票捐款，詳情如下：

支票抬頭：惜食堂 連回郵地址寄往：觀塘鴻圖道35號天星中心5樓收

大會提醒，為配合政府禁止群眾聚集的規例，是次活動場地將實施嚴格的出入管制，活動場地只許工作人員進出，嚴禁任何公眾人士進場。《想你 張國榮》演出屆時將於「健康·旦」 YouTube及facebook直播外，各大媒體、網上及流動平台亦會播出，當中包括在TOPick facbook專頁直播。

《想你 張國榮》音樂會

播放日期：2021年4月1日（星期四） 時間：

晚上7時正 – 播放張國榮的演出片段

晚上7時30分至8時30分 - 《想你 張國榮》音樂會

同場加映：黎彼得訪問