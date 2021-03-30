【選舉制度】全國人大常委會全票通過　基本法附件一及二修訂

▲ 人大常委譚耀宗稱全國人大常委會以全票通過基本法附件、二的修訂。（潘政祁攝）

全國人大常委會於今日及明天開會，審議基本法附件一及附件二的修訂，以修改本港選舉制度。人大常委譚耀宗稱全國人大常委會以167票，全票通過基本法附件、二的修訂。他稱，會上響起熱烈掌聲。

特區政府預料下午召開記者會講解內容，公布政府跟進工作及回應提問。據悉，特首林鄭月娥和中聯辦官員下午分別約見建制派代表，進行解說。

全國人大常委會今日將拍板改革香港選舉制度的細節，選委會和立法會改組後，據悉，當中多個功能組別，將由個人票改為團體票，泛民是最大輸家，本地大財團影響力會大減。

值得留意的是，按現時法例，立法會功能組別的選民，與選委會是完全一樣的，故有關選民的改革，將同時影響選委會和立法會；換言之，泛民在現時立法會8個傳統功能組別穩贏的局面，有機會全面改變，變成建制派的天下。

功能組個人票 改團體票

中央為香港選舉制度動「大手術」，「反中亂港者出局」已是必然，留下的只有「愛國者」，但整個改革，也促成了建制派各陣營勢力「大洗牌」。

泛民在上次立法會選舉中，在傳統功能組別共贏8席，包括會計界、法律界、教育界、社會福利界等，全部都是投「個人票」。但選委會改革之後，這些功能組別，將由個人票改為團體票。例如法律界，過去一直是泛民的橋頭堡，改革後，料只有近幾十個專業團體有投票權，包括基本法委員會、香港大律師公會、香港律師會、由港區人大代表陳曼琪牽頭的香港中小型律師行協會、由山西政協馬恩國牽頭的香港法學交流基金會，香港中國律師協會等。醫學界、衞生服務界，過去都是泛民地盤，據知，這兩個組別將合併為一。

建制派的功能組別，亦有改動，例如代表大地產商利益的地產及建造組別，現時約有400名選民，包括公司票和個人票，但當中75%屬於大地產發展商的鐵票。據悉，改革後，選舉辦法將取消個人票，近年不少中資地產商落戶香江，換言之，本地地產界影響力將被攤薄，需與中資地產商平分秋色。

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責任編輯：尹櫻霖