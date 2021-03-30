【媽媽愛姜濤】帶姜糖女友回家食飯與姜B粉母親相認　父親一句話引爆家庭糾紛陷冷戰

▲ 帶姜糖女友回家食飯與姜B粉母親相認，父親一句話引爆家庭糾紛陷冷戰。

日前《開心大綜藝》記者會上，TVB安排藝員鄧智堅自稱「姜蓉」影射Mirror成員之一的姜濤，事件鬧得全城轟動。有港男於討論區分享，早前帶同姜糖（姜濤粉絲暱稱）女友回家吃飯，不料其爸爸突然批評「姜蓉」無人認識，一句說話立刻觸怒女友，甚至連其媽媽都狠批爸爸不懂欣賞姜濤。姜B粉媽媽意外與女友相認打成一片，爸爸敗走只好默默出門逃避紛爭，沒想到事件延展至翌日，父母陷入冷戰。

▲ 鄧智堅扮姜濤被姜糖圍攻。（影片截圖）

爸爸一句話引來女友媽媽不滿

一名港男於討論區以「救命！我老母因為姜B同《大步走》同我老竇鬧大架！」為題發帖，指他帶同姜糖女友回家吃飯，而其爸爸在飯後看報紙時突然開口說：

咩姜蓉搵鬼識佢咩，唔係TVB報一報邊有人識佢老鼠。

女友聽見後立刻怒啤港男，他幫忙解釋，「唔係呀佢成日都有做廣告㗎。」

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姜B粉女友媽媽意外相認

不料，媽媽突然走出來狠批爸爸不懂欣賞姜濤，

晚晚睇咩《大步走》，又睇到恰眼瞓，都唔畀我睇口罩小姐，我去買姜濤餐就話我畀啲師奶教壞曬。

其後，爸爸避免發生更多衝突，唯有默默出門。而其女友及媽媽相認後則興奮地討論男子組合Mirror及Error。然而，事件發生翌日，港男發現其父母仍然冷戰，「佢哋一句聲都無出過。」

網民：可以少啲婆媳關係問題！

帖文引來不少網民留言，「難得女友同媽媽可以咁投契」、「媽媽同女朋友都好有眼光啊」、「有共同嗜好，少咗婆媳關係問題，你有福了」。另有網民表示不認識姜濤，「真係紅就唔使日日吹」。不過有人反駁，

你可以咁諗，但強調事實上已經有多個品牌找姜濤拍廣告，正如香港人唔明陳偉霆喺國內嘅地位。

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責任編輯：王明芳