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【開心速遞】單立文胡蓓蔚慶結婚13周年　豹哥豹嫂拍拖放閃：怕老婆先會發達

娛樂 12:06 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

單立文胡蓓蔚結婚13周年。

娛樂圈中的模範夫妻胡蓓蔚（豹嫂）與單立文（豹哥），早前在IG為結婚13周年發文放閃，胡蓓蔚與單立文並大方分享自己對婚姻保鮮的心得。豹哥與豹嫂在IG分享同款合照，在街上二人戴著口罩相視而笑，十分幸福。

豹哥在IG配文：「佢問我：我地結咗婚幾耐呀? 我:Mmmmmmm 到今日咪係十三年囉!⋯⋯如果我唔記得,你哋估吓我有乜嘢下場？」並標籤：「#其實靚仔真係冇罪嘅 #人不Marry枉少年 #十三年前的一個騙局 #其實結婚真係冇事架 #口罩下的浪漫。」

【模範夫妻】謝安琪生日收丈夫愛的祝福 張繼聰隔空放閃：佢值得擁有一切

娛樂圈中的模範夫妻。（IG圖片）

至於豹嫂更大方分享夫妻相處之道：「你激下我，我又激下你，你氹吓我，我又氹下你，咁就13年了！Happy Anniversary Lo Gong。」

並標籤：「#P&P #13yearsofmarriage #25yearsbeingtogether #weddinganniversary #人不結婚枉少年#怕老婆先會發達。」

二人戴著口罩相視而笑。（IG圖片）

【夫妻放閃】吳若希3歲囡囡拍出攝影神作　Jinny嘲諷老公技巧差：非常醜【有片】

曾是不婚主義者

曾經同為不婚主義者的豹哥與豹嫂，當年拍拖多年也沒結婚的打算，後來豹嫂身邊一位不婚主義的朋友竟結婚生孩子，令豹嫂主動向豹哥求婚，豹哥也立即答應。

二人立即結束愛情長跑，晉級成圈中模範夫妻。二人因為志趣相投，對潮流同樣有觸覺，因此兩夫婦亦經常以夫妻檔出席品牌活動。

    點擊圖片放大
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超級愛妻號豹哥

「愛妻號」豹哥對豹嫂也是百般遷就，這麼多年來的不多於10次吵架，無論是假日的旅遊地點、選餐廳或看電影都由老婆話事。

豹哥更積極融入豹嫂的姊妹團「胡說八道會」，把老婆的好友都當作自己的好友及家人，陪伴她出席不同的聚會，把豹嫂捧在手心呵護。

同場加映：鄭子誠夫妻訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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