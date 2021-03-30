【復必泰疫苗】林鄭月娥稱會與疫苗生產商商討　盡快恢復疫苗接種

▲ 行政長官林鄭月娥指會盡快與生產商商討，盡快恢復疫苗接種計劃。（湯炳強攝）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃。行政長官林鄭月娥今日表示，當局會盡快與復必泰疫苗的生產商商討，以盡快恢復疫苗接種計劃。

林鄭月娥今日（30日）行會前見記者，指復必泰疫苗生產商調查顯示，包裝有瑕疵對質素及效用沒有影響，但仍會期待對方最終的報告，並指當局會盡快與生產商商討，以盡快恢復復必泰疫苗接種，讓一些已打第一針的人士可以接種第二針。

她表示，接種疫苗的最大誘因是保護自己及家人，又引述食衛局長陳肇始昨指出，安老院舍、提供晚市堂食的餐廳員工、希望全校恢復半天面授課堂的學校教職員等，完成接種兩劑疫苗兩星期後，可以取代定期檢測；又稱曾聽聞飲食業界表示有關安排是相當好。她續指，日後完成接種兩劑疫苗後，探訪住院病人及居安老院的長者等安排亦能放寬。

林鄭月娥指，目前已有數個國家表示對已接種疫苗人士提供入境便利，又強調本港已擴大優先群組至30歲以上，亦有足夠的疫苗數量及人手，有關安排較其他國家好，呼籲市民注射疫苗。

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責任編輯：郭詩詩