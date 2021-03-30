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【街市怪魚】美孚街巿驚現11呎長大油𩺬　每斤$100半日賣剩三分一

食用安全 11:38 2021/03/30

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美孚街巿驚現約11呎長的大油𩺬

美孚街市昨日（29日）有魚檔售賣約11呎長、重20斤的大油𩺬，引起哄動。該條大油𩺬約有兩個人高，每斤售價為$100，半日已賣剩1/3條。不少網友看了也感到相當震撼，但亦有人感到恐怖，形容是海怪。

美孚街巿驚現約11呎長的大油𩺬（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

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有網民昨日於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文分享一張相片，美孚街市魚檔有兩名男子捧著該條大油𩺬，是昨日由漁民釣回來的。帖文一出，隨即引起網民熱議，有人指此種魚不常有。有人指這條是海鰻，也有人指是海怪，另也有人分享在該檔買到油𩺬相片。

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香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，從未見過這麼大的油𩺬。他表示，在香港水域很少會見到油𩺬，大多數見到的是俗稱「花𩺬」的「泥婆」（勻斑裸胸鱔，又稱雷福氏裸胸鯙）。油𩺬一般長約一米多，正宗油𩺬售價約$80/斤。若要烹調油𩺬，用冬瓜火腩枝竹炆是最佳的配搭。

另外，有傳說指，釣到3條油𩺬，就會有水鬼跟回家，因為這種魚會吃腐爛的屍體。所以釣到油𩺬要放生，這是釣魚的禁忌。據資料顯示，油𩺬學名為「爪哇裸胸鱔」（Gymnothorax javanicus），又名爪哇裸胸鱔，俗稱錢鰻、薯鰻、虎鰻、油𩺬。

食安中心：可能有雪卡毒

根據食物安全中心的資料，在涉及雪卡毒魚類中毒的各種魚類中，以西星斑、燕尾星斑、老虎斑及東星斑較常見，其他品種包括青斑、蘇眉、紅場、油𩺬等。

雪卡毒魚類中毒第一個症狀可在30分鐘內迅速出現，但通常在進食可引致中毒的魚類後24至48小時才出現。患者最初會出現腸胃或神經系統不適。嘔吐、腹瀉、噁心及腹痛等腸胃不適，一般只會持續數天。口部及四肢刺痛、皮膚發癢、溫度認知有變、疲倦、肌肉及關節疼痛等神經系統不適會隨後出現，並持續較長時間，有時會長達數年。情況嚴重者可能出現低血壓、心搏過緩、呼吸困難及停頓，但死亡個案則少見。

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責任編輯：羅嘉欣

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