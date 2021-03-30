【神童嚐百蟲】日本2年級小學生熱愛昆蟲　親自食蟲研究味道寫食評

▲ 日本2年級小學生熱愛昆蟲，親自食蟲研究味道寫食評。

你知道昆蟲是什麼味道嗎？日本一名小學2年級生就因為熱愛昆蟲，而親自嘗試食用不同昆蟲，研究味道。他更將昆蟲的味道紀錄下來，或畫成圖畫，希望長大後開一間昆蟲餐廳。

▲ 日本小學2年級生二宮大翔是昆蟲愛好者。

日本小學2年級生二宮大翔是昆蟲愛好者，一直有收集很多不同的昆蟲。但除了收集昆蟲，他更會親自試食，目的就是為了完成自己的研究，紀錄不同昆蟲的味道。

吃昆蟲對二宮大翔而言就如吃零食一樣簡單。他在《ナニコレ珍百景》節目中便一一示範進食昆蟲及細緻介紹味道。

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他先食狄氏大田鱉，表示狄氏大田鱉是稻田的王者，可以殺死蝮蛇，而且裏面黃色的部份很美味；象鼻蟲的幼蟲帶點醃泡菇類味，有點微苦；螻蛄，味道與沙律味玉米棒差不多。

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▲ 帶毒的捕鳥蛛，蜘蛛上還有很多毛。

之後又食帶毒的捕鳥蛛，蜘蛛上還有很多毛。

好像用水燙一燙會比較好味。

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他表示，本來就喜歡昆蟲，某日翻查資料時知道世界上有食昆蟲的文化。他希望大眾知道，雖然昆蟲賣相不好，但試過會發現都很美味。未來他會繼續研究食用昆蟲，長大後更想開昆蟲餐廳，讓更多人能吃到昆蟲。

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責任編輯：羅嘉欣