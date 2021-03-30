【香港原居牛】本地牛被戴上GPS追蹤器惹質疑　漁護署今早已為牛隻除去頸帶指身體沒有受影響

▲ 本地牛被戴上GPS追蹤器惹質疑，漁護署今早已為牛隻除去頸帶。

近日，有牛義工發現西貢有一隻牛頸上有異物，見牛隻非常不適不斷搖頭試圖掙扎，細看下頸上有一條粗黑色GPS頸帶，牛牛緊緊被箍頸，更因痛苦而落淚，牠更試圖用樹枝拆解，惜最後都是徒勞無功。有關頸帶屬漁護署進行測試，義工或途人不能擅自為牛隻拆除，有關事件引起關注。(詳情即看：【下一頁】)

漁護署發言人今日（30日）公布，野外牛隻全球定位追蹤器（追蹤器）的試驗今日結束。漁護署人員今早已為有關牛隻除去附上追蹤器的頸帶。



發言人說試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以「物聯網」技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術，協助漁護署進行「牛隻數量及分佈普查」；了解部分牛隻的行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。



漁護署三月初為一隻在西貢郊野公園一帶棲息的牛隻戴上附有相關追蹤器的頸帶，並讓其在漁護署的行動中心試戴頸帶一段時間，使其適應，然後將牛隻放回該郊野公園進行試驗計劃。這段期間，已憑藉追蹤器收集到實用數據以作分析，計劃現已完成，漁護署遂為有關牛隻除去追蹤器頸帶。



署方稱，據多日實地觀察，有關牛隻沒有不適的表現，牛隻吞嚥及呼吸也沒有影響。漁護署會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻，以確保牛隻健康。

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責任編輯：伍瑋瑋