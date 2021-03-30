【闊太生活】為女兒設計復活蛋獨立屋曝光　陳少霞走過情傷終覓真愛

▲ 陳少霞家中有大露台及私人花園。

當年《笑傲江湖》「小師妹」陳少霞息影多年，自2016年再嫁富商老公李文輝後，2019年7月誕下女兒Esther，專心留家相夫教女。臨近復活節，陳少霞就在社交平台分享與囡囡自家設計復活蛋的照片，而近兩歲的Esther更是非常有主見，已懂得自己拿起畫筆畫畫。

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▲ 陳少霞與女兒整復活蛋。（Facebook圖片）

獨立屋望大海景

陳少霞在Facebook分享一系列與女兒整復活蛋的照片，年紀少少的Esther就手拎畫筆繪製不同復活蛋，笑得好開心！她們又把復活蛋掛上家中的植物上做裝飾，意外曝光家中大露台。

陳少霞一家居於獨立屋，擁有大露台望向無敵海景，可看到日落美景。而熱愛植物的她更在露台上種植不同的植物及鮮花，儼如一個私人小花園。她也熱愛在露台上打卡拍照，出片率非常高！

除了私人小花園外，陳少霞家中也有自設自家小農莊，種植不同的農作物，例如紅菜頭及小蕃茄等，而老公李文輝及女兒也會幫手務農工作，一同享受親子家庭樂。雖然女兒年紀少，但也會幫忙澆水及採摘的工作。

【緣來自咖啡2】陳少霞罕談失婚經歷 曾一無所有感茫然：那日子不易跨過

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曾歷失婚到覓真愛

陳少霞與李文輝於2016年結婚，升格做8億少奶。不過，這是她的第二段婚姻，在此前陳少霞曾與澳洲籍華裔富商結婚，之後全面退出娛樂圈。

至2006年，陳少霞前夫因生意失敗破產，她曾傾盡儲蓄作經濟支持，無奈二人情盡無法繼續走下去，最終於2008年離婚收場。

▲ 家中可見無敵海景。（Facebook圖片）

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她的前夫更在2012年因病離世，陳少霞要獨力照顧兩女故復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，經濟狀況一度拮据，一家要搬入天水圍公屋居住。

陳少霞早前接受節目《緣來自咖啡2》訪問時也罕談失婚經歷：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」

▲ 陳少霞與李文輝於2016年結婚。（Facebook圖片）

她感觸地表示，當時要獨力照顧小朋友，才明白找工作很艱難，畢竟以前甚麼都有人安排好。她又指，曾嘗試做地產經紀及賣珠寶，學到很多東西。

幸好，她於2016年在教會認識現任丈夫李文輝，二人相愛結婚，之後誕下一女。李文輝更有「法拉利之父」之稱，身家估計達8億港元。

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