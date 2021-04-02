超級食物洋車前子　幫助身體排毒暢便

香港人出名生活忙碌，食無定時，在疫情之下也多數叫外賣，懶得在家自煮，因此餐單往往多肉少菜，結果經常吸收不夠膳食纖維，日子久了，就容易出現各種腸胃病，輕則排便不暢順，重則患上便秘，影響新陣代謝，容易變胖！

要解決纖維不足的問題，最有效的方法是進食高纖維食物，多吃蔬菜水果當然有益，但未必每一餐都食得到。幸好，坊間有很多極具營養價值的超級食物，食用亦方便，足以彌補城市人不均衡的飲食習慣，而超級食物新星洋車前子（Psyllium），就是一個好選擇。

▲ 洋車前子是一種草本植物，纖維量為奇亞籽2倍。

纖維量更勝奇亞籽

洋車前子是洋車前草經磨碎的種子殼，纖維量為同等份量奇亞籽2倍，非水溶性纖維吸水後，能增加大便體積，促進腸道蠕動，幫助身體有規律地自然排毒，改善便秘。

而水溶性纖維吸收水分後，會形成啫喱狀，包住體內多餘的油脂*、糖分、膽固醇及代謝廢物，排出體外，有助降低不良膽固醇的形成**。

此外，洋車前子吸水能力極強，遇水後體積可膨脹40倍，若在餐前服用，可以增加飽腹感，藉此減少食量，而且熱量非常低，有助控制體重。

一日三餐餐前飲用

澳洲No.1最暢銷膳食纖維補充劑Metamucil，源自100%洋車前子，具備洋車前子的食療功效，吸水後包住並帶走腸內多餘的油脂糖分和廢物，幫助自然排毒，促進腸道健康。



服用方法非常簡單，只需將1.5茶匙的Metamucil膳食纖維粉加入250ml的凍水或溫水，再快速攪拌，在纖維粉變成啫喱狀前飲用即可。但記得由於洋車前子會吸水，因此補充足夠的水分，以達到最佳效果。在餐前飲用一杯，每日1至3次，有助補充日常生活缺乏的纖維。



▲ Metamucil源自100%洋車前子，具備洋車前子的食療功效，吸收並清除體內廢物，幫助身體自然排毒，紓解便秘問題。

Metamucil膳食纖維粉取材自純天然纖維，適合任何人士服用，包括正在餵哺母乳的媽媽、孕婦、12歲以上小朋友等，但每人體質各異，最好還是飲用前先諮詢醫生建議，就萬無一失。

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