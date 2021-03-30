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將軍澳普通科門診診所下月起公眾假期設門診服務　醫管局復活節假增約1700個診症名額

社會 11:45 2021/03/30

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圖為觀塘社區健康中心。（資料圖片）

醫院管理局發言人今日（30日）宣布，九龍東醫院聯網轄下的將軍澳（寶寧路）普通科門診診所將會加強服務，由4月起新增星期日及公眾假期普通科門診服務，方便市民在假期期間求診。

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當局因應一連五日的復活節長假期，加強假期期間整體的普通科門診服務，增加約1,700個額外診症名額，在復活節假期期間提供服務的診所合共16間，以配合市民的求診需要。
 
發言人同時提醒市民，有鑑於新冠毒病在本港的疫情反覆，市民在節日亦應繼續保持警惕，避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。
 
市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室的等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南 ，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。此外，市民如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到10間普通科門診診所。市民亦可到20個港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁

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責任編輯：郭詩詩

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