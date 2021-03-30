【公屋悲歌？】公屋仔帶女友回家見家長　父母欲讓出公屋供結婚後住

▲ 近日有網民帶女友回家見家長，在買樓問題上母親和女友看法不同，令事主感到尷尬。

香港上月的私樓樓價創7個月新高，對於年輕人來說想置業可能越來越難。近日有男網民大呻帶女友回家見家長時，母親力勸他們結婚後不要置業，兩老會讓出公屋單位供他們居住。女友其後表示，希望男網民不要有這個想法，令事主感到尷尬。不過帖文一出，網民反應兩極。

母親大讚公屋好 表示婚後讓出單位

一名男網民最近在「連登討論區」發文，表示自己是一名「不折不扣的公屋仔」，在發帖當日帶了拍拖9個月的女友回家見家長。他指閒談中討論起樓價，母親突然建議：

呀仔你同呀妹（女朋友），不如嚟緊結左婚住呢到（公屋），都幾好呀，我同你老豆嚟緊就搬出去租唐樓。

事主表示心感不妙，嘗試轉移話題。不過母親繼續大讚住公屋的好處，並勸喻兒子和女友千萬不要買私樓，認為不僅負擔大，亦擔心會成為負資產。事主立即叫停母親，形容「暫時平息」了事情。

女友遂叫事主不要有這個想法

事後，事主指送女友回家的時候，女友問他：「如果結咗婚係咪真係要住公屋？」又表示並不介意住公屋，但希望事主「唔好有呢個諗法」，然後著事主不用送她回家。事主其後在網上大呻：

唉…啲老一輩真係…出少句聲唔得嘅咩。

帖文一出引來網民熱議，然而反應兩極：

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有不少網民大讚事主母親，「你阿媽肯搬出去讓間屋俾你都好錫你」、「伯母都算係咁」、「阿爸阿媽好抵得諗吖」。亦有人罵事主並不體諒母親，「父母永遠都會關心子女」、「你阿媽咁講真係對你好好，仲怪佢咩啫」。但亦有網民表示「其實有咩問題？唔通想男朋友不思進取？」。

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責任編輯︰王明芳