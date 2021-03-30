【解構都市病】苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高　營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南【附食物清單】

▲ 苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高，營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南。

57歲的苑瓊丹近日因胸口不適入院，接受檢查後發現膽固醇偏高，「心血管佈滿豬油膏」，需要服用藥物控制。據衞生署資料，全港有290萬名高膽固醇人口，有營養師指出，要改善膽固醇，應戒食一些高飽和脂肪食物及反式脂肪食物。

苑瓊丹接受「香港開電視」訪問時表示，早前因胸口不適低調入院，指鑒於廖啟智和黃樹棠的病情，自己亦不敢掉以輕心，於是立即求醫。當時醫生建議她去看急症，未料看急症後，被告知要留院一晚，進行全身檢查。

最後報告顯示，苑瓊丹的膽固醇偏高，需要服用藥物。她引述醫生解釋：

佢話啲心血管佈滿豬油膏，所以會越來越窄，好在及早發現，食藥可以控制。

她指，現在開始會注意均衡飲食並恆常做運動，又呼籲大家：

忙還忙，都要聆聽下自己身體嘅反應，病向淺中醫！

營養師分享戒口指南

不少人為免膽固醇升高，都會減少進食內臟、海鮮、雞蛋黃等食物，但或許會發現成效不大。「Nutri-Pro健營物理治療及營養中心」註冊營養師劉惠汶（Vivien）表示，要改善膽固醇，應戒食高飽和脂肪食物及反式脂肪食物。

她解釋，膳食中的高膽固醇食物其實不太影響到膽固醇水平，反而一些壞脂肪如飽和脂肪、反式脂肪就會影響。

高飽和脂肪食物：

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含反式脂肪食物：

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2015年美國心臟協會及美國全民飲食指引（2015-2020）其實已取消每日膽固醇攝取上限的建議。一般健康人士都可以進食適量雞蛋、魷魚、鮮蝦這類大家認為「高膽固醇」而「低脂」的食物。

高膽固醇人士應食什麼？

為了取替「壞脂肪」，大家應攝取一些「好脂肪」，包括一些不飽和脂肪，如牛油果、果仁等。

很多高膽固醇人士會食麥皮，因為麥皮含有水溶性膳食纖維，可幫助減低膽固醇吸收。而除了麥皮外，Vivien建議可考慮一些豆類如秋葵，都含有豐富的水溶性膳食纖維，對高膽固醇人士來說都有幫助。

她亦提醒，飲食視乎整體，除了關注一些水溶性膳食纖維外，謹記同時要減少食用高飽和脂肪和反式脂肪的食物。

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責任編輯：羅嘉欣