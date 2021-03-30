【智叔病逝】廖啟智兩子遺傳父母演藝細胞　陳敏兒悉心栽培助子發展才華

▲ 廖啟智兩子都有演藝才華。

廖啟智因患胃癌於本月28日與世長辭，智叔一生拍過不少出色作品，同時在浸大任講師，向年青人傳承演技。智叔曾有心願，為學生執導電影《翻兜人生》，惜因病未能如願。另外，今日有傳媒報導智叔兩子近況，原來兩個兒子都繼承雙親表演細胞，亦有志演藝事業。

▲ 廖啟智陳敏兒夫婦十分支持兒子追夢。（經濟日報圖片）

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廖啟智與陳敏兒於1987年結婚，婚後育有3名兒子，可是幼子文諾於2003年被發現患有血癌，不幸於06年病逝，極度痛心的智叔，09年憑《証人》拿男配角獎時，在台上便感性指，會把獎座跟因癌逝的幼力文諾一同分享，承諾將獎座放在兒子遺照旁。

二子入行做YouTuber

至於另外兩子，包括大仔文哲及二子文信，現已長大成人，兼遺傳了父母演藝天份，今日有傳媒報導了智叔和陳敏兒兩子的近況。

現24歲的二子文信生得高大，身高6呎，外型斯文，甚有星味。而文信具音樂天份，擅結他、鋼琴等樂器，並曾隨大哥文哲到澳洲升學。

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文信近年加入一個年青人主理的網上頻道做YouTuber，除幕前演出和唱歌，亦負責幕後製作，多才多藝的他，卻十分低調，雖曾跟鄭中基和Eric Kwok有音樂交流，但未有人知他是智叔的兒子。

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兩子赴澳洲留學

至於智叔大仔文哲，同樣富音樂才華。雖然少年時曾被曝光照片，當時留長髮及打扮女性化，但現時已變成型格音樂人。

有指廖啟智夫婦知兒子有天份，便送他到澳洲修讀音樂製作課程，學成返港後，文哲跟朋友組成音樂團隊，除在網上發表歌曲，亦有擔任DJ打碟的工作，而父母亦相當支持兒子發展自己才華。

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▲ 大仔文哲少年時打扮較中性。（網上圖片）

智叔本人生前亦曾任浸大的戲劇講師，18年並希望執導電影《翻兜人生》，讓學生參予演出，惜因病無法達成心願，臨終前託付好友田啟文代為完成電影。

而田啟文已向傳媒表示，會積極找投資者及演員，完成智叔最後心願。

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