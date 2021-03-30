【虎媽教育】每日溫書16小時考100分先叫「合格」　虎媽禁小四兒子落街玩：沒資格娛樂

▲ 台灣一名虎媽要求兒子考試只能考滿分。

家長過分緊張子女學業，或會帶來壓力。台灣一名媽媽日前在Facebook專頁「靠北老公2.0」發文，指自己對小四兒子甚為嚴厲，因「現在不吃苦以後就後悔」，認為兒子考100分才叫「合格」，亦禁止他到公園玩，指考上心儀中學才有資格娛樂，引起熱議。

該名媽媽在文中指出，現時兒子在校內資優班，但不代表不需要努力。為了入讀心儀中學，媽媽為兒子訂立嚴苛標準，指考獲滿分才算「合格」，

必須讓兒子知道成績只有100分才是合格，99分以下都是不合格。99分表示還有進步空間，就是要逼。要讓兒子知道考試只能考滿分，在世上人只記得第1名，沒人知道第2名是誰。

有感兒子落後於同學，媽媽為兒子安排課後補習，直到晚上11時才結束。她亦不容許兒子玩樂，大罵丈夫放縱孩子，帶他去打機及去公園玩滑板。媽媽指兒子只有考上心儀中學，才有資格娛樂。

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網民：有你這種媽媽真悲哀

帖文引來網民討論，不少網民認為兒子十分可憐，「妳沒權利剝奪小孩的娛樂，反而妳先生比較疼小孩，有妳這種媽真悲哀。」、「人活在世界上的目的如果只是要在學業上爭第一，那你生個人工智能機器人會比較適合妳。」、「給小孩一點喘息空間吧！人要努力也要休息，不然真的會因為壓力瘋掉！」。

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責任編輯︰王明芳