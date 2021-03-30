公院白內障病人下月起無需支付人工晶體費用　醫管局料每年約2萬人受惠

▲ 公立醫院病人四月起無需支付人工晶體費用。（資料圖片）

醫院管理局（醫管局）今日（30日）宣布，符合資格人士在公立醫院接受白內障手術時，將無需額外支付人工晶體的費用。



醫管局發言人表示，由下月1日起，符合資格人士在接受白內障人工晶體植入程序時，只需繳交日間服務或住院的公眾收費。醫管局認為植入人工晶體技術已廣泛使用，亦是公立醫院眼科醫生為病人進行臨床評估後，用作治療白內障的標準療程。醫管局在與政府商討後，決定將基本型號的人工晶體，納入符合資格人士的標準公眾服務範圍內。



目前公立醫院會向白內障病人額外收取1,520元，作為購買人工晶體的收費，有關項目已載列於政府憲報的病人購買的醫療項目中。



醫管局發言人補充，私家服務病人或非符合資格人士將需繼續按照政府憲報支付人工晶體的費用。



新安排適用於已預約在4月1日或以後進行人工晶體植入手術的病人，估計每年約有2萬名白內障病人受惠於新安排。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩