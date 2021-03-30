【保險索償】港人夫婦歐遊遇西班牙封國提早返港獲賠2.75萬元　保險投訴局去年接逾500個案醫療及旅遊保險糾紛最多

▲ 新冠肺炎疫情令港人外遊計劃或行程大受影響。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令港人外遊計劃或行程大受影響，有港人夫婦去年3月歐遊時，遇上西班牙封國，需額外花費購買機票提早返港，原不獲保險公司受理宗償，投訴後獲賠2.75萬元。保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會去年則接逾580個案，按年少6%，住院或醫療及旅遊保險糾紛最多，最大金額投訴涉款逾61萬元。

疫情下港人外遊受阻，保險索償投訴委員會個案指，一對港人夫婦去年3月出發為期11天的葡萄牙和西班牙旅行團，原定3月18日返港，惟西班牙在3日前實施緊急狀態和局部封鎖，航空公司同日起拒讓乘客登機，從西班牙進入土耳其。旅行團遂決定縮短行程，事主於是向另一家航空公司購買機票，於去年3月16日直接從里斯本出發，經杜拜及吉隆坡提早返港，最終翌日（3月17日）抵港，他們隨後就額外的機票費用向保險公司提出「旅程中斷」保障的索償申請。

保險公司表示，港府曾於去年3月6日就全球疫情蔓延建議港人考慮延遲所有非必要的外遊計劃，由於投訴人旅程在政府公報後才出發，拒絕賠償。事主向委員會投訴，經審理後，委員會認為本港及西班形的公告均在事主展開受保旅程後才發出，故不認同二人於旅程開始時能夠預見到西班牙會局部封鎖，亦無資料顯示他們當時沒有採取合理的預防以避免索賠出現。保險公司最終同意向投訴人夫婦作出2.75萬元的旅遊保險賠償。

▲ 保險投訴局統計數字。（保險投訴局提供）

保險索償投訴委員會去年共處理675宗投訴個案，當中583宗屬新接獲個案，按年減少約6%，局方已完成審結349宗與宗償有關的投訴個案，有85位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達626萬元，單一宗得直個案最高賠償額為61.7萬元，涉及一宗乳癌索償得直個案；而去年最多索償糾紛的兩類保險產品分別是住院或醫療保險，以及旅遊保險，分別有150宗及107宗投訴個案。

▲ 保險投訴局統計數字。（保險投訴局提供）

▲ 保險投訴局統計數字。（保險投訴局提供）

保險投訴委員會主席徐福燊表示，去年有45宗涉及新冠肺炎疫情的保險投訴個案，全部與旅遊有關，委員會暫時無收到關於新冠疫苗的保險索償投訴。

被問及政府設立疫苗保障基金，向接種疫苗後出現嚴重異常事件的市民賠償，若市民不認同專家委員會的判斷，是否可向保險投訴局投訴，徐福燊指，由於投訴局職權範圍不同，未能受理。

香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭則提醒市民要小心留意報單中不保事項的條款，是否涉及接種疫苗後的副作用等，並舉例稱部分保單列明預防性質疫苗相關事項不保，但如果無列明，當市民出現有副作用需要住院，可以獲賠償。

香港保險業聯會一般保險總會代表丘振雄說，現時不少保單已列明港人在外地感染新冠肺炎，不會獲得賠償，投保人要明白當中的條款。他又說，市面上大部分家居保險列明喉管若因意外而損毀會獲賠償，但如果大廈因為新冠肺炎病毒傳播風險，而更換喉管及通風系統等，料不會獲賠償。

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記者：陳曉瑩