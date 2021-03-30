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觀塘裕民坊新交通總站周五啟用　8條巴士線及21條小巴線遷入

社會 12:19 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

全新的裕民坊公共運輸交匯處將於4月2日啟用。（陳靜儀攝）

現時設於觀塘裕民坊和觀塘道的巴士總站及小巴站頭，4月1日深夜開出尾班車後陸續停用。於4月2日，全新的裕民坊公共運輸交匯處將啟用。8條巴士線和21條小巴線將遷至新設施接載乘客。

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新交匯處位於市建局重建項目「凱匯」基座商場樓下，總面積達到1.5萬平方米，成為全港最大的有蓋公共運輸交匯處。交匯處樓高兩層，其中新巴士總站位於項目基座一樓，地面層就是小巴總站。

乘車設施注入多項創新和智慧元素，包括在巴士總站設置首個應用「人車分隔」概念的冷氣候車區。而在小巴總站已加裝智能通風裝置，可加強抽入街外鮮風。

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新交匯處設有10個出入口，與協和街、物華街、康寧道和裕民坊4條地區主要街道連接；而這些出入口亦與商場內的24小時行人通道匯合，便利來自秀茂坪、牛頭角等周邊地區的居民，進出新交匯處。

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記者：吳卓峰

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