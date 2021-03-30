【朱古力控注意】日本KITKAT高級系列Chocolatory朱古力登港　快閃店進駐銅鑼灣忠粉打卡必到

▲ 日本KITKAT® 高級系列Chocolatory® 朱古力Pop Up Store進駐銅鑼灣。(品牌提供)

KITKAT®是香港人遊日的必買手信之一，而品牌忠粉應該還喜愛它的另一個高級系列Chocolatory®。此系列由日本人氣甜品名店Le Patissier Takagi的主理人高木康政親自監修，過往只能在日本買到。

▲ 日本設計師岡村優太設計的日式陶瓷杯及木盤套裝。(品牌提供)

但今個復活節，此系列首度登港，並在銅鑼灣開Pop Up Store，帶來14款精選口味，分別由稀有的火山島系列到如真實水果般的果味朱古力系列皆齊備，連Wyman都Facebook po相，忍不住來品嘗。

▲ 瓦努阿圖馬拉庫拉島火山系列朱古力 $26， 如泉水般湧現的酸澀且帶強烈甘苦味。(品牌提供)

14款朱古力主要分為四大系列，各有不同的特色，分別：

1.Origin（展現可可產區的獨特風味）

2.Combination（朱古力與水果或茶葉的完美結合）

3.Process（朱古力的製作工藝）

4.Type（細味形形式式朱古力的美味）

以上口味包括：瓦努阿圖馬拉庫拉島火山系列、巴布亞新畿內亞卡爾卡爾島火山系列、菲律賓棉蘭老島火山系列、柚子味、熱情果味、黑加侖子味、覆盆子味、士多啤梨味、抹茶味、RAW朱古力、甘苦朱古力、牛奶朱古力、紅寶石朱古力及白朱古力。

▲ 店鋪裝修走日式簡約時尚風。(品牌提供)

另外，忠粉還可以有禮物換領，在各大售賣點（包括Pop Up Store）買滿任何5條或以上的朱古力，加$38可換購由日本設計師岡村優太設計的日式陶瓷杯及木盤套裝。其設計靈感則來自日式和菓子的擺盤，將KITKAT® 朱古力與咖啡放在木盤上，簡約和風，帶有一種悠閒的感覺。另凡於Pop Up Store購買任何朱古力即可加$29換領可可豆帆布袋（小）或火山帆布袋（小）一個；$39換購火山帆布袋（大）一個。

▲ 購買指定數量朱古力後，可加錢火山帆布袋一個，各位KITKAT® 迷不能錯過！(品牌提供)

KITKAT® Chocolatory® Pop Up Store

地址：銅鑼灣恩平道54號

日期：3月31日至5月2日

時間：11am-9pm

備註：於店內消費滿$100即可獲贈一杯研磨咖啡，體驗朱古力與咖啡的完美配搭 （數量有限，送完即止）

記者：郭秀芳