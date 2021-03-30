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【加入律政司】私人檢控梁家榮被拒女東主提上訴　涉公眾利益律政司被列利益關係一方

社會 12:23 2021/03/30

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上訴人郭德英今到高等法院應訊。（林育慧攝）

食店「空姐牛肉飯」女東主私人檢控前廣播處處長梁家榮被拒提上訴，上訴庭（30日）今提訊。女東主表示不會聘請代表律師，上訴庭基於上訴聆訊涉及重要議題，遂委任法庭之友協助法庭。另外，基於案件涉及公眾利益，上訴庭將律政司列為利益關係一方，上訴聆訊預計需時1天，稍後將排期進行。

上訴人郭德英，首席法官潘兆初指本案涉及3個重要議題，包括於《基本法》第63條、普通法及《裁判官條例》下提出之私人檢控應如何處理；其次是於裁判官考慮批出私人傳票與否，是以那種測試方式；最後是挑戰裁判官拒發私人傳票，應循司法覆核或是經上訴方式處理。

首席法官建議上訴人聘請律師就有關議題作陳詞，上訴人則表示不會聘請律師，並會繼續本案上訴。

首席法官指律政司一方代表香港特別行政區，而就關議題涉及公眾利益，提出應否將律政司司長列為利益關係一方，或就有關議題作出陳詞。律政司一方要求給予14天時間考慮問題，首席法官認為做法不理想，遂將律政司司長列入利益關係一方，並指示法庭之友就議題協助法庭，預計聆訊需時1天。

上訴人早前向時任廣播處處長梁家榮提出私人檢控，指梁身為香港電台廣播處長，而香港電台於2019年11月20日至2020年3月28日期間，在5個節目中出現偏頗失實、欠缺持平的內容，而梁監管不力，梁涉干犯5項公職人員行為失當罪。

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記者：林育慧

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