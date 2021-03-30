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【驚險一刻】放學回家遭陌生男尾隨入大廈　9歲機智女童一個舉動驚險逃脫

育兒經 13:22 2021/03/30

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

俄羅斯一名9歲女童放學後步行回家時，被一名陌生男子尾隨跟蹤進入大廈，幸女童及時發覺，成功以一個舉動擺脫對方。

女孩獨自放學回家，好易成為陌生人的「獵物」。俄羅斯一名9歲女童放學後步行回家時，被一名陌生男子尾隨跟蹤進入大廈，情況非常驚險，幸女童及時發覺，成功以一個舉動擺脫對方。有防身術專家將這段閉路電視影片上載YouTube警醒家長，畫面令人不寒而慄。

據愛爾蘭《太陽報》報道，事發在莫斯科州（Moscow Oblast）斯圖皮諾市（Stupino），去年1月16日該名9歲女童孭著書包放學回家時，一名陌生男子從後徘徊及尾隨她，男子身型高大，身穿黑衣、頭戴冷帽，與女童保持一定距離，令人誤以為只是途人。

當女童打開大廈大門後，男子趁門還沒關上便跟隨內進，並與女童繼續保持距離，尾隨她行上一小段樓梯。男子並不知道，機警的女童早已發現自己被跟蹤，她假裝朝電梯大堂方向走，但一秒間轉身掉頭，躲進一旁的後樓梯。

男子未有察覺，仍故作自然走到電梯前，按下按鈕扮等候。此時女童已迅速從畫面上方走過，下樓梯逃出大廈。幾秒鐘後，男子察覺不對勁，馬上衝出門口尋回「獵物」……

點擊圖片即睇女童逃脫過程︰

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成防身術教學影片

有防身術專家將這段閉路電視影片上載至YouTube，讚揚女童自我保護意識強，並呼籲家長及小朋友要對周遭環境保持警惕，相信自己的直覺。據影片稱，該名尾隨女童的男子事後已經落網。

不少網民大讚女童機智聰明，對她的冷靜感到驚訝，又指出女童這個擺脫跟蹤的方式，可能拯救到很多孩子，值得家長及孩子借鏡。

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責任編輯︰林綺玲

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