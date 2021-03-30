【女警開槍】涉深水埗站亮鎅刀遭女警開槍擊中　中年漢被裁定意圖傷人罪成候判

▲ 被告周景登被裁定兩項意圖傷人罪成，還押候判。（經濟日報資料圖片）

57歲中年漢疑於深水埗港鐵站內被兩警截查，期間涉亮出鎅刀揮舞及衝向其中1名女警，女警開槍擊中中年漢，涉案中年漢經審訊後，今（30日）於灣仔區域法院被裁定2項企圖有意圖而傷人罪成，還押4月23日判刑。法官指，被告辯稱翻找銀包時跌出鎅刀，及女警無故開槍，惟說法與警員證供及閉路電視片段不符。法官又指鎅刀可造成嚴重傷害，若非案發在港，在其他地方，被告可能會被當場擊斃。

報稱無業的被告周景登（57歲），否認2項有意圖而企圖傷人罪。控罪指，被告於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂12號店舖外意圖使警員19835及女警15238身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害兩人。

法官今裁決時指，控方案情指稱兩名警員案發早上在深水埗港鐵站截查被告，被告沒有理會，更取出鎅刀先後向兩警揮舞，女警袁嘉穎開槍擊中被告腹部，及後被告被捕。

法官指，被告在審訊中出庭自辯，否認取出鎅刀及推出刀片，亦否認曾揮舞鎅刀，又供稱當時按警方要求停下，及後放下背囊和翻找身份證，惟鎅刀意外跌出，拾起後女警無故開槍。

法官續指，辯方質疑警員因被告外表衣著而作出截查，又陳詞即使被告揮舞鎅刀，亦只屬威嚇或挑釁行為，最多只涉及《公安條例》使用攻擊性武器罪，又指揮動鎅刀，不能證明被告有傷人意圖，而被告亦沒有用刀刺向警員。

法官指，被告供稱自己將銀包放在了後褲袋，及後改口稱銀包放在了背囊。惟法官認為前者說法才是事實，指現場閉路電視未有拍攝到被告放下背囊，而後者說法與2名警員證供相符，警員證供則與閉路電視片段吻合，因此法官亦接納警員證供。

法官續指，既然被告當時銀包放在褲袋，辯方稱被告翻找背囊而跌出鎅刀的說法不攻自破，又指不相信警員會單單因跌出鎅刀而擎槍戒備。

法官續指，鎅刀屬利器，警員當時自然亦可以使用警棍或胡椒噴霧，雖然警員當時使用槍械，但本案重點是被告有否干犯罪行，而非警員當時行使的武力是否合理，又指案發在香港，而非其他地方，否則被告可能當場被擊斃。

法官指，被告在近距離揮刀，無論從任何角度而言，都屬有意圖施襲，被告案發時不能成功地用刀傷人，並非抗辯理由，而被告揮舞鎅刀及後衝向女警，鎅刀鋒利及可造成嚴重傷害，女警開槍亦可理解。

法官最終裁定2項有意圖而企圖傷人罪名成立。控方引述警方記錄，指被告過去有1次襲警案底，而被告在本案後患有適應障礙及出現持續性下肢麻痺。

法官將案件押後4月23日判刑，以待索取心理醫生報告，其間被告須還押候判。

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記者：王仁昌