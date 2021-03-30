【#一屋後生仔】林景程講解物理治療師入行途徑　因藝人身份被質疑專業資格【有片】

▲ TVB節目《#一屋後生仔 》邀得林景程分享。

TVB節目《#一屋後生仔 》最新一集邀得憑《香港愛情故事》人氣急升的林景程當嘉賓。其實林景程是演員外，還是一名專業的物理治療師，他在節目分享工作經歷並大談行業前景。

參加《超級巨聲》入行的林景程成為藝人外，兼職當物理治療師，他坦言物理治療師薪金比當演員高很多，且能助他賺錢養家。

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林景程解構物理治療師工作

林景程上《#一屋後生仔 》頗詳細地解構物理治療師的工作。他指出，在本港的醫療制度下，人眾若想向物理治療師求診，必須要有醫生的轉介信。

任職物理治療師逾10年的林景程表示：「現時香港只得理工大學有相關課程，每年收生約100人左右。」他又謂：「起薪點約30K左右，所以前景很好，直到2030年左右，有大約900多個物理治療師職位從缺，而且甫一畢業便可以執業，也算是很好。」

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▲ （IG圖片）

林景程曾被質疑

可是林景程的藝人身份，曾令他於診症期間被病人質疑：「有位病人對我上下打量，當完成檢查及準備治療時，他隨即問：『誰幫我做？』而當我跟他說是由我負責時，他則謂：『那我不做了，你都志不在此啦！』」

那位病人說罷後便轉身離去，令林景程大感無奈。

▲ （TVB截圖）

林景程雙線發展

2009年，林景程參加《超級巨聲》後入行，期間接拍過《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》、《殺手》及《香港愛情故事》等影視作品，愈來愈受觀眾歡迎。

為了維持生計，林景程除了當演員外也兼職當物理治療師，雙線發展的他不怕辛苦努力做好每個工作。

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