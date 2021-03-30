【單曲登場】陳卓賢閉關創作新歌裝備自己　Ian朝唱作人方向進發

▲ 陳卓賢推出第一首個人歌曲。

人氣男團組合MIRROR日前宣布五月開騷，三場門票瞬即被樂迷秒殺，而團內「創作擔當」陳卓賢（Ian）於本月29日推出年度第一首個人新歌《DWBF》，今次更以甜蜜冧歌打響頭炮，對此Ian坦言：「曲風跟以往很不同，希望藉著今年推出的幾首歌，向大家展現更多的自己。」

《DWBF》意即「Don’t Wanna Be Friends」，講述少男少女在友達以上、戀人未滿階段，既期待又怕受傷害的心路歷程。

日前Ian為新歌拍攝MV，團隊特地搭建了溫馨而復古的六角形房間，他大讚製作用心，又指360度拍攝效果有趣；不過他被一場彈琴戲碼考起：「導演想我在間奏時彈琴，於是我就即刻聽下首歌，臨時彈出來！都都幾大壓力，因為大家都等候著我，又不想阻住大家，加上我很久無彈琴，在沒有準備情況下都有點驚，是今日最緊張的戲。」

▲ 陳卓賢早前為新歌拍攝MV。

首度跟T-Ma和馮允謙合作，擔任《DWBF》的共同作曲人，Ian笑言全靠監製T-Ma牽線，也因為創作過程愉快，令他渴望與更多音樂人聯乘合作。過去多次包辦曲詞創作的他，雖然今次未有填詞，卻提供了不少想法，他說：「跟作詞人鄭敏談了很久，他好了解我的諗法，例如我好鍾意方大同，所以將《愛愛愛》、《歌手與模特兒》放入歌詞，當作一個密碼。」

▲ 陳卓賢以唱作人方向進發。

提到2021年的目標，Ian承諾繼續朝唱作人方向進發，同時率先透露年度計劃，他說：「早幾個月好似沒多動態，知道大家有點擔心，其實這段時間是為今年的計劃做準備，包括《DWBF》，都是這幾個月的創作；而且自己都有持續進修，希望各方面做得更好！最近訂立了一些目標，例如之前說過，今年想推出四首歌，所以要催促自己加緊腳步 ，希望可以如期完成。」