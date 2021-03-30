【玩具危機】10月大B女玩車仔不慎跌倒　玩具車輪金屬軸插入頭骨險刺穿腦

▲ 莫斯科一名10個月大女嬰玩車仔時不慎跌倒，玩具車的車輪金屬軸插入其頭骨。

即使幼兒在家中的安全環境下玩耍，家長都要不時留意孩子的舉動，以免發生意外。莫斯科一名10個月大女嬰玩車仔時不慎跌倒，玩具車的車輪金屬軸插入女嬰頭骨，差一點就刺穿大腦，醫生形容這次意外是不幸中之大幸。

據英國《太陽報》報道，近日俄羅斯莫斯科一名10個月大的女嬰被送至斯佩蘭斯基兒童醫院第9醫院（Speransky Children's Hospital No. 9），當時她的頭部側面插著一個玩具車的車輪金屬軸，小車輪就在她的頭上，畫面頗嚇人。

差幾毫米刺穿大腦

女嬰的父母講述，女兒在家玩耍時，不小心跌倒，剛好跌落在脫離的玩具車車輪金屬軸上，因而造成今次意外。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

醫生為女嬰照X光，X光片顯示金屬軸差幾毫米就刺穿女嬰的大腦。醫護人員透過專用器械，為女嬰取出玩具零件，並確保她的大腦表面沒有受傷。外科醫生Ruslan Molotov表示，這真是不幸中之大幸，女嬰的大腦沒有受損。

玩具暗藏危機

最近外國一份報告發現，在網上市場的玩具有約60%可能會殺害或嚴重傷害兒童。其中包括帶有小電池的產品，它們可能會灼傷兒童的體內；還有帶有長電線的玩具，它們有潛在的危險可能會令正學行的兒童致死。

英國玩具與愛好協會（BTHA）指出，有高達86%在各個市場測試中具危險的玩具，竟然在英國非法銷售。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳