  • 28°C
香港時間 : 2021330日 (週二) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩具危機】10月大B女玩車仔不慎跌倒　玩具車輪金屬軸插入頭骨險刺穿腦

兒童健康 13:06 2021/03/30

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

莫斯科一名10個月大女嬰玩車仔時不慎跌倒，玩具車的車輪金屬軸插入其頭骨。

即使幼兒在家中的安全環境下玩耍，家長都要不時留意孩子的舉動，以免發生意外。莫斯科一名10個月大女嬰玩車仔時不慎跌倒，玩具車的車輪金屬軸插入女嬰頭骨，差一點就刺穿大腦，醫生形容這次意外是不幸中之大幸。

據英國《太陽報》報道，近日俄羅斯莫斯科一名10個月大的女嬰被送至斯佩蘭斯基兒童醫院第9醫院（Speransky Children's Hospital No. 9），當時她的頭部側面插著一個玩具車的車輪金屬軸，小車輪就在她的頭上，畫面頗嚇人。

差幾毫米刺穿大腦

女嬰的父母講述，女兒在家玩耍時，不小心跌倒，剛好跌落在脫離的玩具車車輪金屬軸上，因而造成今次意外。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

醫生為女嬰照X光，X光片顯示金屬軸差幾毫米就刺穿女嬰的大腦。醫護人員透過專用器械，為女嬰取出玩具零件，並確保她的大腦表面沒有受傷。外科醫生Ruslan Molotov表示，這真是不幸中之大幸，女嬰的大腦沒有受損。

玩具暗藏危機

最近外國一份報告發現，在網上市場的玩具有約60%可能會殺害或嚴重傷害兒童。其中包括帶有小電池的產品，它們可能會灼傷兒童的體內；還有帶有長電線的玩具，它們有潛在的危險可能會令正學行的兒童致死。

英國玩具與愛好協會（BTHA）指出，有高達86%在各個市場測試中具危險的玩具，竟然在英國非法銷售。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
13:07 2021/03/25
【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
11:48 2021/03/23
【食物中毒】2歲男童誤食含大腸桿菌沙律菜　失明失語腦部永久受損致癱
【家居意外】4歲男童誤吞圖釘刺穿肺亡　母痛籲家長注意︰一粒小文具能奪命
11:13 2021/03/01
【家居意外】4歲男童誤吞圖釘刺穿肺亡　母痛籲家長注意︰一粒小文具能奪命
兒童健康 家居意外 玩具 損傷 兒童醫院 莫斯科

最高瀏覽

【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
13:27 2021/03/29
【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
14:30 2021/03/29
【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔
12:05 2021/03/26
【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔