【全城集氣】馬拉松跑手金毛肺癌病危　網上洗版祝福感動楊錦鴻：戰鬥到底永不放棄

▲ 馬拉松跑手金毛楊錦鴻肺癌病危。

香港第二位達Sub-3(3小時內)跑畢世界6大馬拉松的跑手楊錦鴻(金毛),自2019年底確診肺癌後,一直保持積極正面的抗病心態。然而,近日他卻公開近況,指病情已惡化到「不能逆轉狀態」,隨時有生命危險,令一眾在跑路上互相支持的好友、同路人紛紛發文祝福,希望金毛能度過難關。

▲ 金毛楊錦鴻。(圖片來源:楊錦鴻Facebook)

自上周五(26日)金毛在Facebook公開病況,一眾親朋好友都很關注他的健康情形。留院治療的金毛當日獲主診醫生告知,他的病情已發展至「不能逆轉狀態」,因為肺癌令到心臟開始有衰竭跡象,隨時會離開。金毛沉澱了數小時後向大家講述現況,並吐露心聲:

我會戰鬥到底唔會放棄,大家都唔需要為我太難過,多謝大家一直以來都咁支持我同欣賞我為人,我內心充滿平安沒有恐懼!你哋要記住我!

接連幾日,金毛的各方親朋好友都在他的Facebook洗版式鼓勵他,包括張繼聰拍片鼓勵、長跑天后姚潔貞貼合照寫上:「Pray for you, your daughter and wife. Keep up with your positive attitude!(為你及太太女兒祈禱。保持正能量!)」而胡諾言亦撰文:「我知道奇續(蹟)一定出現。你會好番,繼續你既(嘅)精彩人生。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

除了一眾名人明星外,金毛的跑友、工作上接觸過的人都有貼上合照祝福他:「一起集氣吧!未到終點,永不放棄」、「金毛師兄…咁多年你對跑步一啲都無放鬆同放棄過,所以現在你都要頂緊,唔好放鬆呀」、「今天特意穿上你17年跑 Bank of America Chicago Marathon 幫我買的跑衣,帶著你的精神和意志,為你加油打氣!我相信,你會再次創造奇蹟的!Pray for金毛!」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

之後金毛周日(28日)早上再報平安,指連日洗版式支持及祝福令他很感動:「原來跑步令到我人生光譜咁闊,同有咁多人愛護。」因新冠疫情謝絕探訪,他和太太當天晚上又以視像形式舉行「金毛銀河系親朋好友集氣會」,與一眾好友會面。

▲ (圖片來源:楊錦鴻Facebook)

直到昨日,金毛再貼上一張與腫瘤科醫生莫樹錦的合照,躺在病床上的金毛雖然病重,但仍豎起姆指、面露微笑,並指自己將會沖線:

多謝莫教授帶領我到終點前!無言感激永不放棄!

金毛患病後一直積極抗病,更在去年1月50歲生日當天成立「極地同行金毛跑會及癌症藥物治療資助基金」,希望為同路人帶來正能量。

好爸爸為女兒減肥開始長跑路

過往金毛曾受訪稱,小時候鍾情足球,對跑步沒甚麼興趣,覺得好悶。後來因工作繁忙,波友難以聚首,便漸漸不做運動,最重試過在04年長胖至190多磅,出現高血壓、暈眩等徵兆,連抱女兒也易弄傷腰,他意識到是時候要減肥。

女兒剛出世就有這麼多毛病,怕她未長大我已患上嚴重疾病。尤其經過03年沙士之後,察覺到身體健康好重要。

▲ 金毛為囡囡,08年開始長跑之路。(圖片來源:楊錦鴻Facebook)

久咳不癒驚患肺癌

金毛近40歲開始練跑,花8年完成6大馬拉松、達至Sub-3。然而上天似跟他開玩笑,他在19年開始覺得跑得很辛苦,年中起久咳未癒,原以為是傷風感冒後遺症,一直到10月尾入院檢查發現右肺有個約5cm腫瘤,確診肺癌3期。他曾直言最擔心的是妻女:

不知道自己還有多少時間,女兒只得16歲,還在讀書。如果真的離開了,只剩下她們兩個,都會擔心。

自患病後,金毛一直積極接受化療,又爭取時間與家人相處聚餐,放慢生活步調。從不為自己貼上病人標籤,照樣去行山、短跑,身體應付得到就會做。

解構肺癌症狀

肺癌是本港頭號癌症殺手,即使不煙不酒,也有機會患上肺癌。由於初期病徵不明顯,患者到晚期才確診,因此死亡率偏高,點擊睇7大症狀:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享,或對都市病症存疑,立即向TOPick【投稿】,被刊登後更有機會獲得精選禮品!

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康,立即查看:bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣