【全城集氣】馬拉松跑手金毛肺癌病危　網上洗版祝福感動楊錦鴻：戰鬥到底永不放棄

▲ 馬拉松跑手金毛楊錦鴻肺癌病危。

香港第二位達Sub-3（3小時內）跑畢世界6大馬拉松的跑手楊錦鴻（金毛），自2019年底確診肺癌後，一直保持積極正面的抗病心態。然而，近日他卻公開近況，指病情已惡化到「不能逆轉狀態」，隨時有生命危險，令一眾在跑路上互相支持的好友、同路人紛紛發文祝福，希望金毛能度過難關。

▲ 金毛楊錦鴻。（圖片來源：楊錦鴻Facebook）

自上周五（26日）金毛在Facebook公開病況，一眾親朋好友都很關注他的健康情形。留院治療的金毛當日獲主診醫生告知，他的病情已發展至「不能逆轉狀態」，因為肺癌令到心臟開始有衰竭跡象，隨時會離開。金毛沉澱了數小時後向大家講述現況，並吐露心聲：

我會戰鬥到底唔會放棄，大家都唔需要為我太難過，多謝大家一直以來都咁支持我同欣賞我為人，我內心充滿平安沒有恐懼！你哋要記住我！

接連幾日，金毛的各方親朋好友都在他的Facebook洗版式鼓勵他，包括張繼聰拍片鼓勵、長跑天后姚潔貞貼合照寫上：「Pray for you, your daughter and wife. Keep up with your positive attitude!（為你及太太女兒祈禱。保持正能量！）」而胡諾言亦撰文：「我知道奇續（蹟）一定出現。你會好番，繼續你既（嘅）精彩人生。」

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除了一眾名人明星外，金毛的跑友、工作上接觸過的人都有貼上合照祝福他：「一起集氣吧！未到終點，永不放棄」、「金毛師兄…咁多年你對跑步一啲都無放鬆同放棄過，所以現在你都要頂緊，唔好放鬆呀」、「今天特意穿上你17年跑 Bank of America Chicago Marathon 幫我買的跑衣，帶著你的精神和意志，為你加油打氣！我相信，你會再次創造奇蹟的！Pray for金毛！」

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之後金毛周日（28日）早上再報平安，指連日洗版式支持及祝福令他很感動：「原來跑步令到我人生光譜咁闊，同有咁多人愛護。」因新冠疫情謝絕探訪，他和太太當天晚上又以視像形式舉行「金毛銀河系親朋好友集氣會」，與一眾好友會面。

▲ （圖片來源：楊錦鴻Facebook）

直到昨日，金毛再貼上一張與腫瘤科醫生莫樹錦的合照，躺在病床上的金毛雖然病重，但仍豎起姆指、面露微笑，並指自己將會沖線：

多謝莫教授帶領我到終點前！無言感激永不放棄！

金毛患病後一直積極抗病，更在去年1月50歲生日當天成立「極地同行金毛跑會及癌症藥物治療資助基金」，希望為同路人帶來正能量。

好爸爸為女兒減肥開始長跑路

過往金毛曾受訪稱，小時候鍾情足球，對跑步沒甚麼興趣，覺得好悶。後來因工作繁忙，波友難以聚首，便漸漸不做運動，最重試過在04年長胖至190多磅，出現高血壓、暈眩等徵兆，連抱女兒也易弄傷腰，他意識到是時候要減肥。

女兒剛出世就有這麼多毛病，怕她未長大我已患上嚴重疾病。尤其經過03年沙士之後，察覺到身體健康好重要。

▲ 金毛為囡囡，08年開始長跑之路。（圖片來源：楊錦鴻Facebook）

久咳不癒驚患肺癌

金毛近40歲開始練跑，花8年完成6大馬拉松、達至Sub-3。然而上天似跟他開玩笑，他在19年開始覺得跑得很辛苦，年中起久咳未癒，原以為是傷風感冒後遺症，一直到10月尾入院檢查發現右肺有個約5cm腫瘤，確診肺癌3期。他曾直言最擔心的是妻女：

不知道自己還有多少時間，女兒只得16歲，還在讀書。如果真的離開了，只剩下她們兩個，都會擔心。

自患病後，金毛一直積極接受化療，又爭取時間與家人相處聚餐，放慢生活步調。從不為自己貼上病人標籤，照樣去行山、短跑，身體應付得到就會做。

解構肺癌症狀

肺癌是本港頭號癌症殺手，即使不煙不酒，也有機會患上肺癌。由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高，點擊睇7大症狀：

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責任編輯：羅嘉欣