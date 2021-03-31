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【關注自閉症】常演「稀有型人類」曾陷負面情緒　顧定軒指理心最重要：大家都是普通人

娛樂 17:34 2021/03/31

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顧定軒為愛培自閉症基金擔任「關注自閉症大行動」關懷大使。

顧定軒（Zeno）為愛培自閉症基金（APF）擔任本年度「關注自閉症大行動」的關懷大使，從影逾8年，顧定軒演出過不少社會較邊緣化的角色，如自閉症、跨性別人士、弒親少年犯，及拾荒少年等，獲封「稀有型人類研究者」。

顧定軒關注自閉症患者健康。（大會提供）

顧定軒曾演自閉症患者

顧定軒今次擔任關懷大使，親身接觸及了解自閉症患者的故事，他接受TOPick訪問，分享在2019年在港台劇《星星的孩子》演自閉症學生阿凱的經歷：「當時拍攝是根據真人真事改編而成，我以往對自閉症的了解不多也沒有途徑接觸，是有了機會演戲才接觸到，也有家訪令我更能了解他的故事。」

他表示自閉症的患者其實與大眾想像不同，他們也是普通人，有些患者會有創意、勇敢表達自己，性格直接單純，只是大家在相處過程中要花更多時間了解，及要消化接受他們的表達方式。

顧定軒曾在劇集《星星的孩子》中演自閉症患者。（網上圖片）

用同理心演邊緣角色

在電影《藍天白雲》演殺人犯、《翠絲》演陷性別迷茫的少年、《麥路人》演無家者，以及劇集《星星的孩子》的自閉症患者，顧定軒似乎常接觸邊緣化角色。

他表示第一步一定要回歸簡單：「最難是一開始不可把他們想像得很有距離很不同，要以基本及簡單，用他們的眼去感受世界，用理心才會演繹得好，亦不會誇張化及妖魔化他們。」

Zeno指接觸患者有助掌握演戲細節，直接的溝通讓他有設身處地的感覺，能充分汲取在書本及電影未能了解的資訊。他也感恩在演藝路上遇上不同的角色：「這是演員的幸福，因為可以感受到與自己不一樣的人生。」

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要為情緒找出口

不過，Zeno經常遇上此類型角色也難免影響情緒：「這類型的角色大多偏向負面，是會被影響心情，所以自己也要作出相應調節。」

他續指：「就如做演員也有會低落的時候，我也試過情緒比較失控，自己一個是很難解決問題，所以我會找朋友傾訴吃飯，提醒自己不是一個人，可以跌倒或難過，但不可以沉溺傷感，要為情緒找出口。同時，我們也要向有需要的人伸出援手，最重要互相扶持。」

其實所謂健康是關乎生理及心理，強健體格外，時刻關注情緒健康，也十分重要。

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記者：陳家瑩

同場加映：陳卓賢、顧定軒專訪

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