【狠心虐兒】相撲手妻「無比滴」塗眼扯髮　11歲女兒捱打手機錄音大義滅親

▲ 日本相撲手妻「大西愛」涉用藥塗眼扯髮虐打女兒而被捕。

近日日本一宗虐兒案件備受關注，涉案者是日本退役相撲手的妻子，她用「無比滴」藥水塗在11歲女兒的眼睛，又扯頭髮拳打腳踢，機警的女兒用手機錄音，而有關錄音早前在網上流傳，揭發了該母親的惡行。之後日媒爆出更多問題，如指她疑整容騙財、家暴丈夫、多年前次女的死亡或與她有關等。

退役相撲手妻虐兒

綜合日媒報道，39歲的日本著名退役相撲手嘉風雅繼跟41歲妻子大西愛，現時育有11歲的女兒及7歲兒子，而在多年前，次女出世後數個月不幸死亡。嘉風雅繼跟大西愛正在辦理離婚，近日，大西愛涉一宗虐兒案被捕。

在今年2月網上流傳一段錄音，報道指出該錄音於去年6月由大西愛女兒用手機錄下，事發地點在東京世田谷區住家中，在錄音中聽到一名媽媽兇狠大聲地質問女兒，為甚麼把止癢藥水「無比滴」的海綿頭弄掉。母親竟然很氣憤，用腳大力踢她、扯她頭髮，按著她在床上大力打頭。

▲ 大西愛虐打女兒的錄音在網上傳出。（YouTube影片截圖）

隨後女兒否認，媽媽依然大聲斥罵女兒，叫她去死，更用藥水塗女兒的眼睛，藥水刺激到孩子眼睛，令她疼痛得大叫及大哭起來。及後，媽媽著女兒自己快洗眼，原因不是內疚，而是為免女兒留下受虐待的痕跡證據，「快去洗眼！你就快盲，你盲了我就大件事……」

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更多陰暗面被挖出來

施虐的大西愛日前已被拘捕。而其虐兒事件曝光後，她其他的陰暗面再次被挖出來。早年曾有記者質疑大西愛整容和偽造身份。

在2008年，著名相撲手嘉風雅繼和素人大西愛結婚引起轟動。大西愛自稱是前知名航空公司空姐，因為愛好插花而轉行成為花藝師。當時有狗仔隊傳出她在出身地大阪曾進行全身整容，而學歷和職業履歷都是假的，目的是要嫁個有錢人，在跟嘉風拍拖時，曾被年長男人長期包養等。大西愛婚後仍然有很多「黑歷史」，甚至是「控制狂」家暴丈夫等，更多詳情可點擊睇片。

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責任編輯︰王明芳